احداث مرکز آموزش تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی ظهر یکشنبه در جلسه شورای معادن استان، اظهار کرد: استان خراسان جنوبی به دلیل ساختار زمین شناسی که دارد ظرفیت بسیار خوبی در حزوه سنگ هیا قیمتی و نیمه قیمتی دارد.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته ۲۰ دوره آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان برگزار شده است، افزود: در این کلاس ها حدود ۱۵۰ نفر آموزش های مربوط به این حرفه را فرا گرفته اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۰ پشتیبان در قالب تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تسهیلات دریافت کرده اند، گفت: تا کنون ۲۰ مجوز نیز در این حوزه صادر شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد چهار تعاونی در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان فعالیت می کنند، عنوان کرد: پنج مرکز آموزشی ثابت در این حوزه در استان وجود دارد.

رمضانی ادامه داد: تعداد ۱۲ طرح با موضع تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با مبلغ درخواستی پنج میلیارد تومان در سامانه کارا نیز ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه اکثر آموزش ها در حوزه تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان در سطح مقدماتی است، بیان کرد: اگر بتوانیم مراکز آموزشی با تجهیزات مدرن تر در استان ایجاد کنیم یقینا به در دست گرفتن بازار در این حوزه کمک کرده ایم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی افزود: در سال جاری مرکز بزرگ آموزش تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان از محل اعتبارات دولتی توسط سازمان میراث فرهنگی ایجاد خواهد شد.