به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قم، ابوالفضل جمالی در جلسه با مسئولان صنف حملونقل جادهای استان قم، نماینده پلیس راه و تعدادی از معاونان و رؤسای ادارات راهداری و حملونقل جادهای استان، گفت: در راستای توسعه سیاستهای عدالت محور صنعت حملونقل عمومی، محموله کامیونهای دارای بارنامه خارج استانی عودت و تخلیه بار میشوند.
وی افزود: با عنایت به افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل بار که گاهی تا سقف ۴۰ درصد نیز مشاهده شده، سیاست یکسان سازی نرخ عرف و نرخ کف در دستور کار قرارگرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم گفت: در خصوص دیگر اقدامات حمایتی سازمان متبوع از خادمان صنعت حملونقل جادهای (رانندگان) اظهار داشت: از مهمترین دغدغههای رانندگان و دیگر ذینفعان حملونقل عمومی، افزایش نرخ حمل بار، کاهش پرداختی حق بیمه، تهیه لاستیک و لوازم یدکی خودرو، نظارت مستمر بر فعالیت شرکتهای حملونقل و ...بود که در این باره تمهیدات لازم اندیشیده و بهزودی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
جمالی در ادامه به دیگر مطالبات اصلی رانندگان در خصوص ممانعت از صدور بارنامههای خارج استانی پرداخت و گفت: پیرو هماهنگیهای به عمل آمده با مراجع قضایی، در صورت مشاهده کامیونهای حامل کالا که دارای بارنامه غیر استانی باشند نسبت به عودت و تخلیه بار آنها اقدام میشود.
در ادامه جلسه، رؤسای انجمنهای صنفی مسافر و کالا و همچنین رؤسای شرکتهای حمل و نقل کالا در خصوص پارهای مطالبات صنفی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به اظهار نظر پرداختند که اهم آنها شامل: برخورد با دفاتر غیر مجاز صدور بارنامه، برخورد با پدیده واسطهگری و دلالی، سامان بخشی سیستم نوبتدهی جهت حمل بار، تأمین لاستیک و لوازم یدکی خودرو و... است.
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