برخی فضاهای فرهنگی استان البرز نیازمند بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم عصر یکشنبه با حضور در دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در استان البرز، از آغاز عملیات اجرایی پردیس تئاتر استان در هفته گذشته خبر داد.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری البرز اشاره کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم نسبت به جذب اعتبارات به‌صورت ویژه اقدام کنیم و پروژه‌های مختلف فرهنگی در سطح استان را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان البرز با تأکید بر اینکه درصدد جذب اعتبار برای تکمیل پردیس تئاتر استان هستیم، گفت: تلاش می‌کنیم بخشی از این پروژه را سال آینده به بهره‌برداری برسانیم.

مقدم بابیان اینکه فضاهای فرهنگی استان البرز کمتر قابل‌استفاده هستند، افزود: این اداره سعی در استفاده بهینه از همه امکانات فرهنگی دارد، بسیاری از فضاهای فرهنگی استان نیازمند بازسازی است.

اختصاص ۹۰۰ میلیون تومان به پردیس تئاتر البرز

وی با اشاره به اینکه هنرستان هنرهای زیبا دختران استان البرز نیازمند بازسازی است، گفت: هنرستان دختران در ساختمان سابق اداره ارشاد شهرستان کرج مستقرشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری اعتبار سال گذشته این اداره کل را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و از اختصاص ۹۰۰ میلیون تومان به پروژه پردیس تئاتر خبر داد و گفت: مابقی اعتبارات صرف پروژه‌ها و اقدامات فرهنگی شهرستان‌ها شده است.

مقدم با اشاره به بازسازی سینما چمران، گفت: این سینما به‌زودی مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نگارخانه و یک پلاتو در شهرستان فردیس خبر داد و گفت: بخشی از پروژه‌های استان و شهرستان‌ها در حال تکمیل است اما برای بهره‌برداری از همه پروژه‌های استان به تخصیص اعتبار نیازمند هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با اشاره به وجود اقوام مختلف در استان البرز، از برگزاری جشنواره اقوام خبر داد و گفت: برای برگزاری این جشنواره شورای سیاست‌گذاری باهدف افزایش نشاط اجتماعی تشکیل شد، خوشبختانه این برنامه با استقبال خوب شهروندان مواجه شده است.

مقدم بابیان اینکه استان البرز دارای اقوام مختلفی از سراسر کشور است، گفت: یکی از جنبه‌های مثبت جشنواره اقوام، آشنایی اقوام مختلف حاضر در استان با یکدیگر است.

گفتنی است؛ در این دیدار اکبر حیدری مدیرعامل خانه مطبوعات و مهدی جعفری رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات حضور داشتند.