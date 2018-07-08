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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۶

فرمانده انتظامی بوشهر خبر داد؛

دستگیری ۱۰ نفر سارق داخل خودرو و اماکن در بوشهر

دستگیری ۱۰ نفر سارق داخل خودرو و اماکن در بوشهر

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر گفت: ماموران پلیس موفق شدند طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۰ نفر سارق قطعات خودرو و امکان را دستگیر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده اظهار داشت: در راستای شکایت شهروندان در خصوص سرقت از داخل خودرو و اماکن، ماموران انتظامی شهرستان بوشهر با تلاش شبانه روزی و انجام گشت های هدفمند در سطح شهرستان موفق به شناسایی و دستگیری ۱۰ نفر سارق شدند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: این افراد در محلات مختلف شهر بوشهر با پرسه زنی و زیرنظر گرفتن ساختمان های نیمه کار و خودروهای پارک شده در کنار خیابان اقدام به سرقت قطعات خودرو و ابزارآلات کار می کردند.

سرهنگ عرب زاده با بیان اینکه این افراد در بازجویی پلیس جمعا به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند اضافه کرد: تلاش برای دستگیری سایر افراد و مالخرانی که با این سارقان همکاری می کردند ادامه دارد.

کد مطلب 4341842

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