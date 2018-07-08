طرح مبارزه با سرقت در استان بوشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه با سرقت تلاش‌های خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا داریم.

وی از تلاش ویژه پلیس برای پیشگیری از وقوع سرقت خبر داد و اضافه کرد: در زمینه کشفیات سرقت‌ها نیز تلاش‌های خوبی صورت گرفته و شاهد کشفیات بخش عمده سرقت‌ها در استان هستیم.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر بیان داشت: در راستای تکریم و افزایش خدمت به شهروندان و ناامن کردن محیط برای فعالیت افراد بزهکار و کشف اموال مسروقه، طرح عملیاتی مبارزه با سرقت اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ طرح مبارزه با سرقت با اولویت کشف سرقت منزل با هماهنگی دستگاه قضایی برای مدت زمان سه روز طی هفته گذشته در سطح استان اجراء شد.

سهرابی افزود: تلاش همکاران منتج به کشف تعداد ۲۲ فقره سرقت منزل و کشف ۱۱۰ فقره انواع سرقت های دیگر با دستگیری ۳۹ نفر سارق، چهار خریدار اموال مسروقه و معرفی به واحدهای قضایی شد.

وی اظهار داشت: اجرای مستمر این طرح ها با جدیت بیشتر پیرامون فعالیت افراد بزهکار از جمله سارقین ادامه دارد و مردم تردد خودروهای سواری مشکوک را سریعا به پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.