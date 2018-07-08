مردم منطقه سیستان به دلیل درآمد ناکافی مستعد کوچ اجباری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده عصر امروز در جلسه راهبردی اقتصاد مقاومتی که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در محل فرمانداری زابل برگزار شد، اظهار داشت: میزان تلفات آب از طریق تبخیر آب و رسوب گذاری در چاه نیمه ها به اندازه یک سوم حق آبه رودخانه هیرمند است که نشان دهنده مدیریت ناصحیح در این زمینه است.

وی افزود： سیستم فاضلاب داخل شهر زابل هم فرسوده است که در صورت عدم رسیدگی به آن به فجایع منطقه سیستان افزوده می شود.



نماینده مردم سیستان در مجلس تصریح کرد: ایجاد راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند هم یک امکان مناسب برای توسعه منطقه سیستان است که انتظار داریم دراین سفر کلنگ زنی شود.

وی ادامه داد: در زمینه راه های روستایی نیز زیرساخت ها در منطقه سیستان مطلوب نیست و نیازمند توجه بیشتر است.

دهمرده گفت： امروز مردم منطقه سیستان به دلیل در آمد ناکافی مستعد کوچ هستند و باید سوال کرد چرا برای تامین آب منطقه از ظرفیت انتقال آب از دریای عمان و از مسیر چابهار استفاده نمی شود.

وی افزود: همچنین هزینه شدن صد درصد در آمد بازارچه های مرزی در خود منطقه سیستان راهکار دیگری است که می تواند موجب ماندگاری مردم شود.

نماینده مردم سیستان در مجلس تصریح کرد: نبود امکانات زیرساختی از جمله راه و خطوط ریلی سبب شده تا کشاورزان محلی نتوانند، تولیدات خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند.

وی ادامه داد: قطعا زمانی اجرای پروژه انتقال آب با لوله به ۴۶ هزار هکتار از اراضی دشت سیستان پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود که علاوه بر روش آبیاری به نوع محصول تولیدی و الگوی کشت نیز توجه شود.