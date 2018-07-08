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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

۸ درصد از بودجه شهرداری اصفهان تاکنون محقق شده است

۸ درصد از بودجه شهرداری اصفهان تاکنون محقق شده است

اصفهان - عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: از ۲۵ درصد بودجه ای که قرار بود در ۳ ماهه امسال محقق شود، هشت درصد از بودجه شهرداری اصفهان تاکنون محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جوادی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: تاکنون بخش محدودی از بودجه شهرداری محقق شده است.

وی با بیان اینکه نباید به بهانه نظارت، جسارت از مدیران شهری گرفته شود، ادامه داد: مدیران شهری نباید نسبت به ورود سرمایه‌گذاران سخت گیری کنند بلکه برای این امر باید تسهیلاتی برای حضور سرمایه‌گذاران در شهر ایجاد شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورا باید برای ایجاد درآمد در کنار شهرداری باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ راهی جز فروش تراکم برای درآمدزایی وجود ندارد، افزود: برای درآمدهای غیر از ساخت و ساز باید برنامه بلند مدت تعریف شود.

ریز بدهی شهرداری به سازمان‌ها و کارگران باید در سایت شهرداری قرار بگیرد

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: شهردار و معاونانش برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارگران شهرداری تلاش‌های زیادی را انجام می‌دهند.

پورمحمد شریعتی نیا گفت: انبوه بدهی‌های شهرداری اصفهان میراث گذشتگان است که به تیم مدیریتی جدید به ارث رسیده است.

وی اضافه کرد: شهردار اصفهان باید ریز بدهکاری را در سایت شهرداری بگذارد تا مردم در جریان این بدهی‌ها قرار بگیرند.

کد مطلب 4341854

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