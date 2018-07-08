۸ درصد از بودجه شهرداری اصفهان تاکنون محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی جوادی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: تاکنون بخش محدودی از بودجه شهرداری محقق شده است.

وی با بیان اینکه نباید به بهانه نظارت، جسارت از مدیران شهری گرفته شود، ادامه داد: مدیران شهری نباید نسبت به ورود سرمایه‌گذاران سخت گیری کنند بلکه برای این امر باید تسهیلاتی برای حضور سرمایه‌گذاران در شهر ایجاد شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورا باید برای ایجاد درآمد در کنار شهرداری باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ راهی جز فروش تراکم برای درآمدزایی وجود ندارد، افزود: برای درآمدهای غیر از ساخت و ساز باید برنامه بلند مدت تعریف شود.

ریز بدهی شهرداری به سازمان‌ها و کارگران باید در سایت شهرداری قرار بگیرد

دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: شهردار و معاونانش برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارگران شهرداری تلاش‌های زیادی را انجام می‌دهند.

پورمحمد شریعتی نیا گفت: انبوه بدهی‌های شهرداری اصفهان میراث گذشتگان است که به تیم مدیریتی جدید به ارث رسیده است.

وی اضافه کرد: شهردار اصفهان باید ریز بدهکاری را در سایت شهرداری بگذارد تا مردم در جریان این بدهی‌ها قرار بگیرند.