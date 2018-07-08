۱۰۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس غلامزاده ظهر یکشنبه در همایش صیانت و گفتمان سازی با اشاره به اینکه یک هزارکیلوگرم مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری کشف شد، اظهار داشت: کشف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری در سالجاری افزایش یافته است.

وی بیان کرد: در سالجاری ۱۵ باند توزیع مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری دستگیر شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری ۹ طرح مبارزه با مواد مخدر در سطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برگزاری طرح های پاک سازی در نقاط آلوده چهارمحال و بختیاری از دیگر برنامه های سالجاری پلیس به شمار می رود، ادامه داد: در این طرح قاچاقچیان و توزیع کننده های مواد مخدر شناسایی می شوند و دستگیر می شوند.

وی تاکید کرد: مواد مخدر زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی مختلف در خانواده ها می شود.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت سایر دستگاه ها و فعالیت به صورت ریشه ای در سطح استان است.