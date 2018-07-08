به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد مشکلاتی در زمینه تامین آب شرب مورد نیاز مردم در شهرستان دشتستان بودیم.
وی ضمن عذرخواهی از مردم بابت مشکلات تامین آب در این شهرستان بیان کرد: با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته شاهد رفع مشکلات و کمبودهای اب در شهرستان دشتستان هستیم.
استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: به منظور رفع مشکلات آب در استان بوشهر برنامهریزی لازم صورت گرفته است و با برنامههای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع این مشکلات تلاش میکنیم.
وی برنامه کوتاه مدت را حفر ۹ حلقه چاه آب در دشتستان، تجهیز چاهها و آبرسانی با تانکر به مردم عنوان کرد و افزود: تاکید شده است که انشعاب آب فضای سبز از آب شرب در سراسر استان تفکیک شود.
گراوند از بهبود وضعیت آبرسانی در دشتستان به ویژه در شهرهای برازجان و آبپخش خبر داد و گفت: اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه نوبتبندی آب در شهرها و روستای استان بوشهر نیز مورد تاکید است.
وی گفت: بخش عمده آب مصرفی در استان بوشهر از طریق استانهای همجوار تامین میشود که خشکسالیهای اخیر باعث کاهش دریافت آب از این منابع شده است.
استاندار بوشهر افزود: صبر و شکیبایی مردم در این مدت شایسته تقدیر است و امیدواریم با استفاده صحیح و مناسب از منابع ابی موجود بتوانیم مشکلات را پشت سر بگذاریم.
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