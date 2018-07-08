به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیار در استان بوشهر با تبریک روز دهیار و شهردار اظهار داشت: دهیاران و شهرداران منتخب شوراهای شهری و روستایی هستند و شوراها نیز مورد اعتماد مردم بوده و هستند.
وی افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و به هر میزان که در خدمتگزاری به مردم تلاش کنیم باز هم کم است و باید به گونهای عمل کنیم که مردم از عملکرد ما رضایت داشته باشند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به تنش آبی در استان بوشهر خاطر نشان کرد: مجموعه مدیران در استان از همه امکانات و توانمندیهای موجود برای رفع مشکلات آب استفاده میکنند و شبانهروزی برای کاهش مشکلات و معضلات حوزه آب تلاش میکنیم که خوشبختانه امروز مشکلات مرتفع میشود.
ستوده تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی مسئولان، بخشی از مشکلات آب طی امشب تا فردا مرتفع میشود و وضعیت آب در دشتستان عادی میشود و امیدواریم روز به روز شاهد کاهش معضلات باشیم.
توسعه آبشیرینکنها
وی بیان کرد: مردم در روزهای گذشته با مشکلات کمبود شدید آب مواجه بودند که لازم است از این عزیزان عذرخواهی کنیم و حقیقتا در برابر عظمت و صبر و شکیبایی مردم شرمنده هستیم و البته لحظهای کوتاهی نکردهایم و تمام توان و ظرفیت موجود را برای حل مشکل به وجود آمده بکار بستیم.
ستوده ابراز داشت: تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید، ۲ مجوز آبشیرینکن داشتیم که معطل مانده بودند که این ۲ آبشیرینکن با تلاش شبانهروزی اکنون در مدار قرار دارند و چند پروژه آبشیرینکن با ظرفیت مجموع ۸۵ هزارمترمکعب روزانه نیز در حال اجرا هستند.
وی یادآور شد: پیشبینی شده است که دولت سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه برای خرید آب از تمام آبشیرینکنهای استان پرداخت کند که رقم بسیار بالایی است و امیدواریم با تکمیل این واحدها شاهد کاهش مشکلات در آینده نزدیک باشیم.
معاون عمرانی استاندار بوشهر خواستار صرفهجویی در مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف شد و گفت: همکاری همه مردم و صرفهجویی در مصرف میتواند بخشی از این تنش آبی را کنترل کند.
تکمیل پروژههای نیمهتمام
ستوده در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی در شهرها و روستاهای استان ابراز داشت: شهرداران و دهیاران باید در هزینهکرد اعتبارات نهایت دقت و حساسیت را داشته باشند و در تکمیل پروژهها و کیفیت بخشیدن به پروژهها باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر از پرداخت ۴۲۴ میلیارد تومان به دهیاریها و شهرداریهای استان بوشهر خبر داد و گفت: این میزان اعتبار سال گذشته از محل اعتبارات ارزش افزوده و آلایندگی در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار گزفت.
وی افزود: از دهیاران و شوراهای روستاها انتظار داریم در حوزه گردشگری ورود کنند تا شاهد درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای ساکنان روستاها باشیم.
ستوده تاکید کرد: سال گذشته روستای فقیه حسنان شهرستان دشتی با ابتکارات دهیار و شورای روستا میزبان ۱۵۰ گردشگر خارجی بود که انتظار داریم سایر روستاها نیز الگوبرداری کنند.
وی از تدوین سند گردشگری روستایی استان بوشهر خبر داد و افزود: با همکاری میراث فرهنگی استان این سند تدوین میشود.
نظر شما