آمار سه ماهه تولید خودرو در سال جاری/۳۳۶هزار خودروی جدید تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار تجمعی تولید خودروی سواری تا پایان خردادماه امسال ۳۱۷ هزار و ۸۱۰ دستگاه بود که با توجه به آمار تجمعی تا پایان خردادماه ۱۳۹۶ (۲۹۰ هزار و ۸۸۷ دستگاه) با ۹.۳ درصد افزایش همراه بود.

بر همین اساس تا پایان خردادماه امسال ۲۴۴ دستگاه ون در کشور تولید شد که با توجه به تولید ۲۱۰ دستگاه ون در مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۶.۲ درصدی روبه رو بودیم.

در زمینه تولید وانت نیز تا پایان خردادماه ۱۴ هزار و ۸۰ دستگاه تولیدی داشتیم که با احتساب ۱۳ هزار و ۹ دستگاه تولیدی تا خردادماه سال گذشته، شاهد افزایش ۸.۲ درصدی بودیم.

تولید مینی بوس و میدل باس کشور در خردادماه امسال نیز با افزایش ۱۳۱.۳ درصدی همراه بود. بر این اساس تا پایان خردادماه امسال ۴۸۸ دستگاه خودرو در کشور تولید شد که با احتساب آمار تجمعی مدت مشابه سال گذشته( ۲۱۱ دستگاه) به این افزایش تولید رسیدیم.

در زمینه تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز در خردادماه امسال ۳ هزار و ۸۴۸ دستگاه خودرو تولید شد و این رقم در خردادماه گذشته ۳ هزار و ۳۰ دستگاه بود که افزایش ۲۷ درصدی داشت.

در مجموع آمار تجمعی تولید انواع خودرو در خردادماه امسال ۳۳۶ هزار و ۶۹۹ دستگاه بود که با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته(۳۰۷ هزار و ۶۶۶ دستگاه) با افزایش ۹.۴ درصدی همراه بود.