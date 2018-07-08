به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، ادامه بارش باران شدید باران در ژاپن به ویژه در مناطق غربی این کشور و جاری شدن سیل و رانش زمین شمار تلفات این حادثه را از مرز ۷۰ کشته فراتر بُرد.

۵۴ هزار نیروی پلیس، آتش نشانی و امداد و نجات در حال تفحص برای یافتن مفقودین مشغول به کار هستند.

مرکز فوریت‌های اضطراری ژاپن در این خصوص اعلام کرد که به ساکنان ۲۳ استان از مرکز تا جنوب غرب ژاپن گفته شده است تا مکان‌های سکونت خود را نیز تَرک کنند.

این درحالیست که «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن امروز یکشنبه از همه نهادهای مسئول خواست تا نهایت تلاش خود را برای امداد و نجات در مناطق آسیب دیده به کار گیرند.