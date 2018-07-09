رئیس دانشگاه لرستان ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی خسرو عزیزی را به مدت چهار سال در سمت ریاست دانشگاه لرستان ابقا کرد. در بخش هایی از این حکم انتصاب، آمده است:

امیدوارم با سعی و اهتمام جناب‌عالی و بر اساس اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی و بهره‌مندی از تجربه‌های مفید استادان، محققان و کارشناسان محترم و جلب مشارکت دانشگاهیان و دانشجویان عزیز و هم‌فکری با سایر مسئولان دانشگاهی برای اعتلای نظام آموزش عالی کشور گام‌های مؤثری بردارید.

انتظار می‌رود با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط و قانونمندی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه و با اتکال به خداوند متعال نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.