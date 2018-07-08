پاسخ الحوثی به اتهام آمریکا علیه ایران درباره موشکهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلاب یمن در گفتگویی با اسپوتنیک درباره متهم کردن ایران به دادن موشک بالستیک به یمن گفت: اگر آمریکا شواهد و مدارک کافی برای ادعای خود در متهم کردن ایران به دادن موشکهای بالستیک به یمن داشت که نیکی هیلی نیاز به نمایش هالیودی نداشت و بقایای موشکی که پاتریوت آمریکا رهگیری کرده را نشان نمی داد. به نظر می رسد که پاتریوت میل شدید برای انهدام کل موشک غیر از نشانه کشور سازنده دارد!

وی افزود: پس از نمایش مضحک هیلی، چین اعلام کرد که مدرک قوی برای متهم کردن ایران در زمینه موشکها وجود ندارد. ائتلاف ضد یمن از شایعات مربوط به موشکهای ایرانی برای توجیه تجاوز به یمن و ادامه آن بهره می گیرند و واشنگتن برای توجیه کردن جنگ ضد یمن به تبلیغات رسانه ای گسترده روی آورده است. شایعاتی از این قبیل با هدف سرپوش گذاشتن بر رهبری آمریکا و مشارکت آن در جنایات روزانه و محاصره یمن است.

الحوثی تاکید کرد: نمایش های مضحک درباره قاچاق موشک های ایرانی به یمن در حالی است که کشورهای متجاوز ما را زمینی، هوایی و دریایی محاصره کرده اند و همه گذرگاههای زمینی و دریایی از سوی آمریکا، امارات و عربستان تحت کنترل و محاصره است. این شایعات همزمان با یورش به بنادر یمن در ساحل دریای سرخ است.

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن بیان کرد: آیا عاقلانه است که موشک ها قاچاقی وارد شود یا تبدیل به قطعات شود و دوباره جمع شوند. آنگونه که رسانه های سخیف آمریکایی اعلام می کنند و متاسفانه سازمان ملل و شورای امنیت هم با سکوت در قبال این محاصره ترویستی مجرمانه که در راستای کشتار ملت یمن است با آن همسویی کند.

وی گفت: یمن به عرصه تسویه حساب هیچ طرفی مبدل نخواهد شد. یمن توان موشکی دارد و وزارت دفاع یگان موشکی دارد. یمنی ها توان ابتکارات و توسعه صنایع نظامی خود را دارند.