تحصیل بیش از ۳۴ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مجتبی صدیقی، با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲۷ هزار دانشجوی غیرایرانی در کشور مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: این میزان با محاسبه آمار وزارت بهداشت و دانشگاه آزاداسلامی به بیش از ۳۴ هزار دانشجو میرسد.
وی افزود: این آمار کمی باید بالاتر برود چون دانشگاههای ایران این ظرفیت را دارند که خدمات آموزشی خود را در اختیار دانشجویان کشورهای دیگر قرار دهند.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: تلاش زیادی در دانشگاهها در جهت زمینهسازی برای تحقق نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی و توسعه آن در بخش کمی و کیفی میشود که نیاز است به وسیله تبلیغات این قابلیتها در سطح جهان بیشتر معرفی شود.
وی خاطرنشان کرد: آمارها و نمودارهای جهانی نشان میدهد تعداد قابل توجهی از دانشگاههای ایران در چند سال اخیر جزو دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفتهاند و با تلاشهایی که جهت معرفی خود انجام میدهند این عدد بالاتر هم خواهد رفت.
صدیقی گفت: تسهیلات برای جذب دانشجوی بیشتر در دانشگاههای ایران در حال فراهم شدن است تا راه جذب در دانشگاه و امکانات پذیرش بهبود یابد و امکانات اصولی و مورد نیاز برای اقامت دانشجویان در ایران سریعتر دنبال شود.
وی افزود: هماکنون در جذب دانشجوی خارجی به مرحله ای رسیده ایم که در یک ماه اعلام ظرفیت برای پذیرش شود و کارهای اداری طوری ساماندهی شود که به رفت و آمد کمتری برای ثبت نام نیاز باشد و به همین منظور ۱۱ واحد خدمات خاص دانشجویان بینالملل در سطح استانها هستند که این تعداد بیشتر هم خواهند شد.
رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد: با تلاشهای صورتگرفته ۱۴ مرکز آموزش زبان فارسی در سطح کشور وجود دارد تا دانشجویان غیرفارسی زبان برای یادگیری زبان فارسی بتوانند به نزدیکترین مرکز به محل تحصیل خود مراجعه و اقدام به یادگیری زبان فارسی کنند.
وی افزود: در حوزه بورس تلاش بر هدفمندتر شدن پذیرش دانشجو شده تا آنهایی پذیرفته شوند که به لحاظ کیفیت تحصیلی آماده ارائه خدمت بهتر و بیشتری به کشور خود هستند، به ویژه کشور همسایه افغانستان که در دو سال اخیر گزیدهتر و هدفمندترپذیرفته شدهاند و دانشگاهها کار تربیتی دانشجو در افغانستان را دنبال خواهند کرد.
صدیقی افزود: طبیعی است از آنجایی که کشورهای سوریه و عراق در مرحله بازسازی خود هستند تا وظیفه و خدمات بیشتری ارائه شود تا توسعه کشورهای همسایه با کشور خودمان همگرا شود تا در این منطقه دنیا با همفکری و همگرایی جلو بریم.
وی تأکید کرد: هدف برنامه ششم توسعه در بینالمللیسازی دانشگاهها رسیدن به ۷۵ هزار دانشجوی بینالمللی است؛ اگرچه ممکن است رقم بالایی به نظر برسد اما با تلاشهایی که در این زمینه صورت میگیرد حتماً تحققپذیر خواهد بود.
نظر شما