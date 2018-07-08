آغاز جنگ تجاری با آمریکا /اروپا متحد و قوی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «برونو لومیر» وزیر دارایی فرانسه امروز یکشنبه در جریان یک کنفرانس اقتصادی در این کشور هشدار داد که جنگ تجاری هم‌ اکنون با آمریکا در جریان است.

وزیر دارایی فرانسه در این خصوص گفت: در صورتی که آمریکا تعرفه‌ها را افزایش دهد، اروپا متحد و قوی است.

«برونو لومیر» در ادامه افزود: اگر فردا افزایش تعرفه‌ها مانند آنچه در صنعت خودرو روی داد به وقوع بپیوندد، در این صورت واکنش ما باید متحد و قوی باشد تا نشان دهیم که اروپا یکپارچه و از قدرت حاکم برخوردار است.

وی اضافه کرد: این سئوال دیگر مطرح نیست که آیا جنگ تجاری رخ خواهد داد یا خیر. این جنگ هم‌ اکنون شروع شده است.

این درحالیست که دولت آمریکا تعرفه سنگینی را بر برخی اقلام کالائی مانند فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا و یا کشورهایی از قبیل چین وضع کرده است؛ در این راستا اتحادیه اروپا و چین نیز پیشتر درباره اقدامات تلافی جویانه به واشنگتن هشدار داده بودند.