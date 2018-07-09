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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۰

معاون وزیرعلوم خبرداد:

استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی

استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، از تلاش این معاونت برای استفاده از ظرفیت های موجود در سطح کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری در در مراسم تقدیر از عوامل برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران افزود: برگزاری جشنواره هایی همچون تئاتر دانشگاهی نیازمند یک طراحی و برنامه ریزی وسیع و فرآیندهای گسترده است تا به فرجام و نتیجه برسد. از این رو جا دارد از همت و تلاش این عزیزان که یاریگر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده اند سپاس و قدردانی شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص معرفی دبیر جشنواره بیست و دوم تئاتر دانشگاهی گفت: در آستانه شروع فرایند بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی هستیم از این رو در صدد هستیم در مدت زمان کوتاهی دبیر جشنواره را تعیین کنیم تا فرآیند و ماموریت جشنواره آغاز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: گروه های تئاتری که در جشنواره آثار خود را ارائه می دهند به اجرای نمایش در دانشگاه و برای دانشجویان بپردازند تا بتوانیم در دانشگاه هم شاهد اثرات این دستاورد عظیم باشیم. برای رسیدن به این هدف لازم است تعامل گسترده ای مابین حوزه معاونت فرهنگی و سایر نهادهای مسئول در حوزه تخصصی تئاتر به عمل آید.

وی همچنین به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: کانون هایی که در حوزه تئاتر فعالیت دارند نیازمند حمایت بیشتر هستند چرا که فعال ساختن این کانون ها و بوجود آوردن انسجام در بین آنها می تواند آینده تئاتر دانشگاهی را تضمین کند.

وی افزود: به دنبال تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی و هنری هستیم و در این زمینه هماهنگی هایی با سازمان های مختلف انجام خواهیم داد.

در پایان مراسم غفاری بااهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات دانشجویان و عوامل اجرایی جشنواره قدردانی کرد.

کد مطلب 4341898
زهرا سیفی

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