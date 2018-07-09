استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای ارتقای تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، غلامرضا غفاری در در مراسم تقدیر از عوامل برگزاری بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران افزود: برگزاری جشنواره هایی همچون تئاتر دانشگاهی نیازمند یک طراحی و برنامه ریزی وسیع و فرآیندهای گسترده است تا به فرجام و نتیجه برسد. از این رو جا دارد از همت و تلاش این عزیزان که یاریگر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده اند سپاس و قدردانی شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص معرفی دبیر جشنواره بیست و دوم تئاتر دانشگاهی گفت: در آستانه شروع فرایند بیست و دومین دوره جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی هستیم از این رو در صدد هستیم در مدت زمان کوتاهی دبیر جشنواره را تعیین کنیم تا فرآیند و ماموریت جشنواره آغاز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تاکید کرد: گروه های تئاتری که در جشنواره آثار خود را ارائه می دهند به اجرای نمایش در دانشگاه و برای دانشجویان بپردازند تا بتوانیم در دانشگاه هم شاهد اثرات این دستاورد عظیم باشیم. برای رسیدن به این هدف لازم است تعامل گسترده ای مابین حوزه معاونت فرهنگی و سایر نهادهای مسئول در حوزه تخصصی تئاتر به عمل آید.

وی همچنین به اهمیت کانون های فرهنگی و هنری در دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: کانون هایی که در حوزه تئاتر فعالیت دارند نیازمند حمایت بیشتر هستند چرا که فعال ساختن این کانون ها و بوجود آوردن انسجام در بین آنها می تواند آینده تئاتر دانشگاهی را تضمین کند.

وی افزود: به دنبال تشکیل مجامع تخصصی کانون های فرهنگی و هنری هستیم و در این زمینه هماهنگی هایی با سازمان های مختلف انجام خواهیم داد.

در پایان مراسم غفاری بااهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات دانشجویان و عوامل اجرایی جشنواره قدردانی کرد.