وداع با پیکر شهید «محراب سهرابلویی» در زادگاهش

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «محراب سهرابلویی» که اردیبهشت ماه امسال توسط جست و جو گران نور کمیته جست و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در منطقه عملیاتی کربلای ۴ تفحص شده بود، امروز عصر برای انجام مراسم وداع وارد زادگاهش روستای گنبد چای شد.

پیکر مطهر این شهید برای انجام مراسم استقبال، به روستای دشته و یکله برده شده و سپس به گلزار شهدای گمنام شهر قهاوند منتقل می‌شود.

پیکر شهید تازه تفحص شده محراب سهرابلویی ساعت ۲۰ امشب به صورت نمادین از محل گلزار شهدای گمنام شهر قهاوند تا مسجد جامع این شهر تشییع شده و به میهمانی مراسم عزاداری صادق آل عبا(ع) می‌رود.

پیکر مطهر این شهید فردا صبح از ساعت ۹:۳۰ میهمان مردم شهید پرور همدان بوده و زینت بخش مراسم عزدارای آنها در آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) است.

پیکر مطهر شهید محراب سهرابلویی پس از سخنرانی آیت‌الله طه محمدی نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان و اقامه نماز بر پیکر مطهر غواص کربلای ۴، از میدان امامزاده عبدالله(ع) تا پیاده راه میدان حضرت امام(ره) بر دستان مردم دارالمجاهدین همدان تشییع شده و سپس در گلزار شهدای این شهر در کنار بیش از ۲ هزار شهید همدانی آرام می‌گیرد.