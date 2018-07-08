به گزارش خبرنگار مهر سید علی ادیانی عصر یکشنبه در سومین همایش فصلی روسای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی با موضوع مدیریت بهینه آب شرب و کشاورزی در روستای نوکنده جویبار با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس حلقه واسط بین مردم و مدیران ارشدکشور و استان هستند، اظهار داشت: کشور در جنگ اقتصادی قرار گرفته و نگاه به درون و ظرفیت مردمی برای گذراز این بحران بسیار اثر بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به شعار و نصب بنر نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی با عمل کردن، پای کار بودن و گرفتن دست کسی که به زمین خورده است، عملی خواهد شد، همچنین نگاه به غرب و اروپا غلط است و هرگاه قدرت و ظرفیت مردم نادیده گرفته شد ، به زمین خوردیم.

ادیانی با تاکید براینکه این نظام قدرتمند تر ازآن است که با افکار واهی ترامپ به خود بلرزد، تصریح کرد: بیان وجود مدیران نابکار و بی کفایت جنگ روانی دشمنان نظام بوده است وتوجه به این حربه دشمن، ظلم به مدیران خدوم کشور است ودراین برهه زمانی همه باید درکنار هم در راستای عبور از جنگ اقتصادی گام برداریم.

نائب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی با گلایه از اینکه اینجا کویر نیست که شاهد کمبود آب در شهرها و روستاهای مازندران هستیم ، گفت:این کمبود آب نتیجه سومدیریت ها در بحث آبرسانی و کمبود آب در روستاها و شهرها بوده است.

وی با بیان اینکه قراربود سال گذشته دوحلقه چاه برای تامین آب شرب شهرستان جویبار حفر شود ، بیان کرد: حفر این دوحلقه چاه با کمی تعلل در حال اتمام است و این طرح ها تنها راه میانبر برای کمبود آب شرب شهرستان است که باید درآینده بدنبال راه علمی برای مرتفع شدن این مشکل باشیم .

بخشدار مرکزی با بیان اینکه با انتقال آب سد البرز به سیاهرودخشکسالی اراضی شالیزاری این شهرستان کمتر از یک درصد بوده است،گفت: طبق دستور جلسه کارگروه حفاظت منابع آب کشت دوم در مازندران ممنوع است، اظهار داشت : این مسئله به دهیاری ها و شوراهای شهرستان نیز اعلام شده و کشت دوم در اراضی شالیزاری شهرستان نیزممنوع شده است .

محمد مدانلو با اعلام اینکه در ابتدای دولت تدبیر و امید تنها دریک روستا طرح هادی برگزار شده بود، افزود: با همت دهیاری ها وشوراها طرح هادی در ۶ روستا در حال انجام است که امیدواریم‌تا پایان دولت تدبیروامید این تعداد به ۱۵ روستا برسد.