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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۱۸

در معاملات امروز بورس کالا رقم خورد؛

داد و ستد ۱۱۳ هزار تن کالا در بورس کالای ایران

داد و ستد ۱۱۳ هزار تن کالا در بورس کالای ایران

تالارهای مختلف بورس کالای ایران، روز یکشنبه ۱۷ تیر ماه، معامله ۱۱۳ هزار و ۸ تن انواع کالا را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی روز جاری و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، یک هزار و ۱۴۵ تن مس مفتول، ۲ هزار تن مس کاتد، ۳۰ هزار تن شمش بلوم، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۹ تن کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این تالار دادوستد شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران هم شاهد معامله ۲ هزار و ۴۴۲ تن مواد پلیمری، ۲هزار و ۳۹۲ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۳۷۰ تن قیر، ۷۴۰ تن گوگرد، ۲۰ تن آرگون، ۸ هزار تن لوب کات و ۴۱ هزار تن وکیوم باتوم بود.

تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز در این روز معامله ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن قیر و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی را تجربه کرد.

همچنین در این روز ۶ هزار تن گندم و یک هزار و ۱۵۰ تن شکر نیز در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران به فروش رسید.

کد مطلب 4341907

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