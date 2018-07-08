داد و ستد ۱۱۳ هزار تن کالا در بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی روز جاری و در تالار محصولات صنعتی و معدنی، یک هزار و ۱۴۵ تن مس مفتول، ۲ هزار تن مس کاتد، ۳۰ هزار تن شمش بلوم، ۱۴۰ تن سولفور مولیبدن و ۹ تن کنسانتره فلزات گرانبها نیز در این تالار دادوستد شد.

تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران هم شاهد معامله ۲ هزار و ۴۴۲ تن مواد پلیمری، ۲هزار و ۳۹۲ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۳۷۰ تن قیر، ۷۴۰ تن گوگرد، ۲۰ تن آرگون، ۸ هزار تن لوب کات و ۴۱ هزار تن وکیوم باتوم بود.

تالار صادراتی بورس کالای ایران نیز در این روز معامله ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن قیر و ۱۰۰ تن عایق رطوبتی را تجربه کرد.

همچنین در این روز ۶ هزار تن گندم و یک هزار و ۱۵۰ تن شکر نیز در تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران به فروش رسید.