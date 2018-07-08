تسلط ارتش سوریه بر ام المیادین/انفجار بمبگذاری شده در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ارتش سوریه به طور کامل بر روستای ام المیادن در حومه شرقی درعا مسلط شد.

منابع سوری هم از ورود پلیس نظامی روسیه به شهرک طفس در حومه شمال غربی درعا پس از توافق حاصل شده با گروههای مسلح در این شهرک خبر دادند.

خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار موتور سیکلت بمبگذاری شده در شهرک قباسین در منطقه تحت کنترل گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه مورد حمایت ترکیه در حومه شمال شرقی حلب دو نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

منابع سوری اعلام کردند: ۱۰ نفر از تروریستها گروه حرس الدین وابسته به القاعده در جریان یورش به مواضع ارتش سوریه در جبهه روستای الوبیده در حومه جنوب شرقی ادلب کشته شدند.

بر اثر انفجار بمب در مسیر خودروهای وابسته به گروه موسوم به هیئت تحریر الشام در شهرک السحاریه در حومه غربی حلب یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت.