  1. استانها
  2. یزد
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۰

مدیرکل بهزیستی استان یزد:

مرکز جامعه پذیری زنان در یزد افتتاح می‌شود

مرکز جامعه پذیری زنان در یزد افتتاح می‌شود

یزد ـ مدیرکل بهزیستی استان یزد از راه‌اندازی مرکز جامعه پذیری زنان یا خانه بهبودی برای زنان معتاد در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه های هفته بهزیستی با اشاره به افتتاح ۱۶ پروژه در طول هفته بهزیستی اظهار داشت: این طرح‌ها قرار است در شهرستان‌های یزد، اردکان، میبد و مهریز مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی همچنین از افتتاح و راه اندازی مرکز جامعه پذیری زنان یا خانه بهبودی برای زنان معتاد خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ارائه خدمات درمان و توانمندسازی به زنان معتاد راه اندازی شده است.

عفتی، افتتاح دو مرکز رفاه کودک و نوجوان و دو مهد کودک، مرکز شبه خانواده پسران ۱۳ تا ۱۸ سال، کارگاه تولیدی زنان سرپرست خانوار، یک مرکز مشاوره و مرکز ویزیت در منزل جسمی حرکتی و مرکز شبانه روزی سالمندان مرد موسسه میلاد بهار را از دیگر پروژه های اعلام کرد که به مناسبت هفته بهزیستی افتتاح می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد یادآور شد: مرکز سالمندان میرزا علی بیک در مهریز، پایگاه خدمات اجتماعی راه امید ابرکوه، موسسه اجتماعی کلید راه سعادت، بنیاد فرزانگان اردکان، مرکز مشاوره گلشن راز میبد و فاز سوم مجتمع فرهنگی - آموزشی شیرکوه نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته بهزیستی است.

عفتی ادامه داد: در طول این هفته علاوه بر طرح‌های مرتبط با بهزیستی، حدود ۱۰۰ برنامه دیگر در قالب برنامه های اجتماعی، فرهنگی، همایش، کارگاه‌های آموزشی و ... نیز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این هفته همچنین تفاهم‌نامه طرح آگاه سازی مدارس با موضوع پیشگیری از معلولیت‌ها بین بهزیستی و آموزش و پرورش امضا می‌شود و در شهرستان میبد نیز اجرای طرح تحقیقاتی پیشگیری از معلولیت در خانواده های دارای دو فرزند معلول آغاز می شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد خاطرنشان کرد: از ۲۱ تا ۲۹ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده که امسال شعار این هفته «بالندگی و صیانت اجتماعی با توسعه به‌زیستن» انتخاب شده و برنامه ها نیز با این محوریت این شعار اجرا می شود.

کد مطلب 4341920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها