به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی ظهر امروز در جلسه هماهنگی برنامه های هفته بهزیستی با اشاره به افتتاح ۱۶ پروژه در طول هفته بهزیستی اظهار داشت: این طرح‌ها قرار است در شهرستان‌های یزد، اردکان، میبد و مهریز مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی همچنین از افتتاح و راه اندازی مرکز جامعه پذیری زنان یا خانه بهبودی برای زنان معتاد خبر داد و افزود: این مرکز با هدف ارائه خدمات درمان و توانمندسازی به زنان معتاد راه اندازی شده است.

عفتی، افتتاح دو مرکز رفاه کودک و نوجوان و دو مهد کودک، مرکز شبه خانواده پسران ۱۳ تا ۱۸ سال، کارگاه تولیدی زنان سرپرست خانوار، یک مرکز مشاوره و مرکز ویزیت در منزل جسمی حرکتی و مرکز شبانه روزی سالمندان مرد موسسه میلاد بهار را از دیگر پروژه های اعلام کرد که به مناسبت هفته بهزیستی افتتاح می شوند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد یادآور شد: مرکز سالمندان میرزا علی بیک در مهریز، پایگاه خدمات اجتماعی راه امید ابرکوه، موسسه اجتماعی کلید راه سعادت، بنیاد فرزانگان اردکان، مرکز مشاوره گلشن راز میبد و فاز سوم مجتمع فرهنگی - آموزشی شیرکوه نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح در هفته بهزیستی است.

عفتی ادامه داد: در طول این هفته علاوه بر طرح‌های مرتبط با بهزیستی، حدود ۱۰۰ برنامه دیگر در قالب برنامه های اجتماعی، فرهنگی، همایش، کارگاه‌های آموزشی و ... نیز برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این هفته همچنین تفاهم‌نامه طرح آگاه سازی مدارس با موضوع پیشگیری از معلولیت‌ها بین بهزیستی و آموزش و پرورش امضا می‌شود و در شهرستان میبد نیز اجرای طرح تحقیقاتی پیشگیری از معلولیت در خانواده های دارای دو فرزند معلول آغاز می شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد خاطرنشان کرد: از ۲۱ تا ۲۹ تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده که امسال شعار این هفته «بالندگی و صیانت اجتماعی با توسعه به‌زیستن» انتخاب شده و برنامه ها نیز با این محوریت این شعار اجرا می شود.