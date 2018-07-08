سیدجواد میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اتمام مرحله شهرستانی مسابقات طرح ملی دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) تیمهای منتخب مرحله شهرستانی در رقابتهای استانی شرکت میکنند.
وی بیان کرد: تیمهای راه یافته به مرحله استانی، متشکل از ۳۵۰ نفر از دانش آموزان آموزش دیده در مباحث امدادی هستند که در قالب ۱۰ تیم خواهران و هفت تیم برادران هستند.
میرحسینی یادآور شد: راه یافتگان به این مرحله، اواخر تیرماه در مرحله استانی مسابقات المپیاد آماده که در شهرستان تفت برگزار میشود، به رقابت خواهند پرداخت.
سرپرست معاونت امور جوانان هلال احمر استان یزد ادامه داد: بعد از پایان این مرحله نیز تیمهای برتر برای شرکت در مرحله کشوری معرفی میشوند.
میرحسینی بیان کرد: با توجه به اینکه اوج فعالیتهای این حوزه در فصل تابستان است، هر سال و همزمان با اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان برنامه های مختلفی از سوی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در قالب طرح شوق رویش به استانها ابلاغ میشود.
وی از جمله این برنامهها به مسابقات رفاقت مهر، مسابقات طرح ملی دادرس، طرح پیمان (دورههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد) و اردوهای نشاط و امید اشاره کرد.
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