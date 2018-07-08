اشتغال زایی شرط ماندگاری دهیاران روستاهای ورامین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دهیاران ورامین که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امروز ۸۰ درصد روستاهای ورامین آسفالت مناسبی دارند و در این خصوص خدمات روستایی از ۲ شهر ورامین و جوادآباد بهتر است.

وی به محرومیت های منطقه اشاره کرد و گفت: مردم ورامین پیشتاز انقلاب اسلامی هستند و این سطح خدمات حق مردم نیست، این مردم شهید داده و پیشتاز انقلاب هستند، در نقاط بسیاری از نقاط ایران کار کرده‌ام اما محروم‌تر از ورامین سراغ ندارم، البته هر کجا ارزش افزوده داشته به سرعت اقدام کرده ایم و در جهت توسعه و عمران منطقه اقدام کردیم.

فرماندار ورامین بر استقلال و خودکفایی روستاها تاکید کرد و گفت: از حقوق روستائیان و دهیاران دفاع می‌کنیم.

یوسفی اقدامات انجام شده عمرانی، مدیریت بحران، تامین امنیت روستاها و حفظ محیط زیست اشاره کرد و افزود: این اقدامات سبب آغاز مهاجرت معکوس از شهر به روستاها در ورامین شده است، به دهیاران هشدار داده ایم، که اگر در روستاها ایجاد اشتغال نکنند، باید با این مسئولیت خداحافظی کنند، البته در کل دهیاران ما عملکرد خوبی داشته‌اند و حتی می‌توانیم سالانه از بین این دهیاران شهردارانی برای شهرهای استان تهران انتخاب کنیم.

وی از ساخت بیش از ۲۵ درصد اماکن ورزشی روستایی ورامین در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: از ۱۰۵ مکان ورزشی که در ورامین وجود دارد ۲۸ مورد در این دو سال ساخته شده، بنا داریم سالن سرپوشیده ۴ هزار نفری در فاصله بین شهر و روستا احداث کنیم که در شأن ورزش این شهرستان باشد.