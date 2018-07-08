  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۹

رئیس اداره صنعت و معدن گناباد خبر داد:

صادرات ۶۳۵ تن کالا از گناباد به ۷ کشور دنیا

صادرات ۶۳۵ تن کالا از گناباد به ۷ کشور دنیا

گناباد- رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت گناباد از صادرات ۶۳۵ تن کالا از این شهرستان به هفت کشور دنیا خبر داد.

هادی ایزدی در حاشیه مراسم روز صنعت در گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمار موجود درسه ماه ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۸ مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی جدید با سرمایه گذاری هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال در این شهرستان صادر و برای ۲۰۹ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: در همین مدت ۲ پروانه بهره برداری با سرمایه ۲۳ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر در حوزه صنایع کانی غیرفلزی و فلزی نیز صادر شده است.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت گناباد تصریح کرد: در راستای حمایت از واحد های صنعتی شهرستان ۳۸ طرح نیمه تمام صنعتی برای استفاده از تسهیلات اشتغال فراگیری و توسعه روستایی به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال با اشتغال مستقیم ۱۹۰ نفر معرفی شده که تاکنون مبلغ ۲۴ میلیارد ریال پرداخت و الباقی در حال تکمیل و تامین وثایق است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در همین مدت مبلغ ۹ میلیارد ریال از مانده تسهیلات رونق تولید برای دو طرح نیمه تمام صنعتی گناباد پرداخت شده و ۲ پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریال صادر شده است.

وی افزود: برای زیرساخت های شهرک های صنعتی این شهرستان مبلغ ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی برای ناحیه های صنعتی کوثر و کاخک تخصیص یافته است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد اظهارکرد: صادرات ۶۳۵ تن کالای به ارزش ۷۴۲ هزار دلار به ۷ کشور هدف صادراتی شامل ظروف چینی،نشاسته،فرآورده های لبنی،نوشابه،آلورا،خوراک دام و نمک تصویه شده صادر شده است.

وی در خصوص برنامه های آینده این اداره در سال جاری اظهار کرد: عملیاتی شدن برنامه عملیاتی بخش صنعت و معدن در قالب ۱۲ عنوان ، ۳۰ راهبرد و ۹۰ پیشنهاد که از جمله آن اتمام ۲۵ طرح نیمه تمام کوچک،متوسط و بزرگ با حجم سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال مستقیم هزار نفر است.

کد مطلب 4341927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها