صادرات ۶۳۵ تن کالا از گناباد به ۷ کشور دنیا

هادی ایزدی در حاشیه مراسم روز صنعت در گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمار موجود درسه ماه ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۸ مجوز تاسیس و طرح توسعه صنعتی جدید با سرمایه گذاری هزار و ۸۲۸ میلیارد ریال در این شهرستان صادر و برای ۲۰۹ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: در همین مدت ۲ پروانه بهره برداری با سرمایه ۲۳ میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ نفر در حوزه صنایع کانی غیرفلزی و فلزی نیز صادر شده است.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت گناباد تصریح کرد: در راستای حمایت از واحد های صنعتی شهرستان ۳۸ طرح نیمه تمام صنعتی برای استفاده از تسهیلات اشتغال فراگیری و توسعه روستایی به مبلغ ۱۹۰ میلیارد ریال با اشتغال مستقیم ۱۹۰ نفر معرفی شده که تاکنون مبلغ ۲۴ میلیارد ریال پرداخت و الباقی در حال تکمیل و تامین وثایق است.

ایزدی خاطرنشان کرد: در همین مدت مبلغ ۹ میلیارد ریال از مانده تسهیلات رونق تولید برای دو طرح نیمه تمام صنعتی گناباد پرداخت شده و ۲ پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد ریال صادر شده است.

وی افزود: برای زیرساخت های شهرک های صنعتی این شهرستان مبلغ ۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی برای ناحیه های صنعتی کوثر و کاخک تخصیص یافته است.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت گناباد اظهارکرد: صادرات ۶۳۵ تن کالای به ارزش ۷۴۲ هزار دلار به ۷ کشور هدف صادراتی شامل ظروف چینی،نشاسته،فرآورده های لبنی،نوشابه،آلورا،خوراک دام و نمک تصویه شده صادر شده است.

وی در خصوص برنامه های آینده این اداره در سال جاری اظهار کرد: عملیاتی شدن برنامه عملیاتی بخش صنعت و معدن در قالب ۱۲ عنوان ، ۳۰ راهبرد و ۹۰ پیشنهاد که از جمله آن اتمام ۲۵ طرح نیمه تمام کوچک،متوسط و بزرگ با حجم سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریال و اشتغال مستقیم هزار نفر است.