آدرس های غلط دشمن در حل مشکلات نباید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری تربت جام اظهارکرد: اقدامات گسترده ای برای مدیریت آب و انرژی انجام شده اما نکته مهم در این شرایط همراهی بخش های دولتی و مردم در مصرف است.

وی افزود: اوج تنش های آبی در مرداد و شهریور بوده واگر درصدی از صرفه جویی حاصل شود ، مشکلی در حوزه آب و نیازی به جیره بندی نخواهیم داشت.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: همراهی و همکاری همه قوا برای حل معضلات مردم بسیار مهم است و در این راستا توجه به اولویت ها وعدم ورود به نقاط چالشی و آدرس های اشتباهی دشمن باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رشیدیان گفت :برخی در این شرایط بنای همراهی با دشمنان دارند و در موضع مشکل آب مردم خوزستان که دولت و نظام برای حل آن اقدام و برنامه ریزی داشت، حرف هایی زدند و اقداماتی کردند که موجب آسیب بیشتر شد.

وی بیان کرد: ملت ما مطمئن باشند که نظام و مسئولان شان هم دل در گروه این خاک و ملت و هم تدبیر و تجربه مناسبی برای مدیریت این شرایط بحرانی را دارند.مردم باید صبر، حوصله و مدارای بیشتری داشته باشند و مدیران و دستگاه های مختلف با همدلی ، اتحاد و کار بیشتر این مسائل را مدیریت کند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در بحث حمایت از کالاهای داخلی باید همه در راستای ارتقا کیفیت و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها ومتناسب سازی کالای تولیدی با نیاز بازار گام برداشته و بخش تولیدی را حمایت کنیم.

رشیدیان تصریح کرد : باید سریعتر مشکلات دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در معادن و مواردی از این دست مرتفع شده و به گونه ای عمل شود که در وضعیت کنونی دیگر دچار خود تحریمی در حوزه داخلی نشویم.

وی افزود : بانک ها نیز در زمینه دسترسی و تسریع در حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی وتامین تسهیلات مورد درخواست این واحدها برای ادامه تولید کمک کنند.