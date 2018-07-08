تغییر ساعت کاری ادارات موجب کاهش ترافیک در تهران شده است

محمد حسین مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقاد برخی از کارمندان به تغییر ساعت ادارات دولتی در شهر و استان تهران اظهار داشت: این بخشنامه در جهت کاهش مصرف برق در استان تهران و بر اساس مصوبه هیات دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان این که از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ پیک مصرف برق است، گفت: باید بپذیریم که تهران با مشکل برق رسانی مواجه است، تعطیلی ادارات در این ساعات کمک بسیاری در جهت صرفه جویی در مصرف برق خواهد بود، همه باید در این جهت کمک کنیم.

استاندار تهران اضافه کرد: پیش از این کارمندانی که در اطراف تهران زندگی می کردند، برای حضور در محل کار خود ۲ ساعت در ترافیک می ماندند، اما بررسی های ما نشان داده که با تغییر ساعات کار ادارات، این افراد نیم ساعته به محل کار خود می آیند و این تغییر ساعت تاثیر فراوانی روی انتقال ترافیک به ساعات غیر پیک و کاهش ترافیک صبح و عصر پایتخت داشته است.

کارمندان ساکن اطراف پایتخت برای رسیدن به محل کار حداقل دو ساعت در ترافیک سنگین معطل می ماندند در صورتی که با تغییر ساعت کار به ۶ صبح آنان می توانند نیم ساعته به تهران برسند.





