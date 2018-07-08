برخی به دنبال سوءاستفاده از شرایط بازار هستند/برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدائی بعدظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور قطعا تعدادی از افراد به دنبال سوءاستفاده هستند و با انجام یکسری حرکات از این فرصت سوءاستفاده می کنند تا نارضایاتی در جامعه شکل گیرد.

وی افزود: وظیفه ما این است که بین مردم آرامش و اطمینان ایجاد کنیم و باید خروجی ستاد تنظیم بازار این باشد زمانی که مردم به مراکز خرید مراجعه می کنند و قیمت های را مشاهده می کنند اطمینان پیدا کنند که این قیمت ها ازسوی مراجع ذی صلاح از جمله انجمن حمایت از مصرف کننده تایید شده است.

فدائی ابراز داشت: باید یک مرجعی وجود داشته باشد زمانی که مردم دیدند کالای بالاتر از قیمت مصوب شده به فروش می رسد سریع به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند و اطمینان داشته باشند آن مرجع به این موضوع رسیدگی و برخورد خواهد کرد.

سرپرست استانداری کرمان گفت: به نظر من اگر این دو کار به خوبی انجام شود مردم مطمئن می شوند کارها روی روال درست پیش می رود و کسی به حق آنها ظلم نمی کند.

وی تصریح کرد: باید تا شنبه هفته آینده تلفن گویای قیمت لحظه ای مرغ زنده، برای مصرف کننده در استان راه اندازی و شماره آن در اختیار مردم توسط رسانه ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.