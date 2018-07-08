ژاپن، آمریکا و کره جنوبی آماده ارائه تضمین امنیتی به پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «تارو کونو» وزیر امور خارجه ژاپن اظهار داشت که ژاپن، آمریکا و کره جنوبی آماده ارائه تضمین امنیتی به کره شمالی هستند.

کونو گفت: همانطور که در اجلاس سران در سنگاپور توافق شده است، تضمین امنیتی به کره شمالی ارائه خواهد شد.

وی افزود: پیش شرط اصلی برای این امر، خلع هسته ای کامل، اطمینان بخش و غیر قابل برگشت کره شمالی است.

گفتنی است که دیپلمات های بلندپایه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی امروز برای مذاکرات سه جانبه در توکیو گرد هم آمدند. پیش از نیز «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا، در سفر دو روزه خود به پیونگ یانگ به بحث در خصوص تسلیحات هسته ای کره شمالی با مقامات این کشور پرداخت.