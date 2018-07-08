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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۶

رئیس سازمان صنعت، معدن شمال کرمان:

۳۶۱۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرمان انجام شد

۳۶۱۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرمان انجام شد

کرمان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از انجام سه هزار و ۶۱۲ بازرسی از واحدهای صنفی این استان طی یک ماه اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد ظهر یکشنبه در دومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار داشت: اولین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که در خردادماه برگزار شد هفت مصوبه داشت.

وی گفت: در یک ماه اخیر سه هزار و ۶۱۲ بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که این بازرسی ها ۵۳ درصد نسبت به اردیبهشت ماه  افزایش یافته است و در بازرسی های انجام شده در خرداد ماه ۶۱ پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان هم در این جلسه بیان داشت: قوانین و جریمه های کنونی مربوط به اصناف متناسب با تورم و ارزش پول ملی ما نیست و باید  قوانین بازنگری شوند آخرین اصلاحات قوانین مربوط به سال ۹۲ است.

ارسلان میری عنوان کرد: اعتقاد شخصی من این است که باید بحث پیشگیری را در دستور کار و سرلوحه قرار دهیم و اقدامات صلبی به تنهایی از تخلفات جلوگیری نمی کند.

میری بیان کرد: کسبه هیچ نقشی در گرانی و التهابات کاذب نداشتند و باید قوانین بازدارنده بهتری تصویب شود و شفافیت قانونی داشته باشیم. و به نظر می رسد بعضی از تخلفات از بخش دیگری است که سرریز آن در بازار و اصناف دیده می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: باید بازخورد اقدامات را در سفره مردم بیینم خیلی از موارد باید خارج استان پیگیری شود.

کد مطلب 4341942

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