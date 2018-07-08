۳۶۱۲ مورد بازرسی از واحدهای صنفی کرمان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینی‌نژاد ظهر یکشنبه در دومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان اظهار داشت: اولین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان که در خردادماه برگزار شد هفت مصوبه داشت.

وی گفت: در یک ماه اخیر سه هزار و ۶۱۲ بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته که این بازرسی ها ۵۳ درصد نسبت به اردیبهشت ماه افزایش یافته است و در بازرسی های انجام شده در خرداد ماه ۶۱ پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان هم در این جلسه بیان داشت: قوانین و جریمه های کنونی مربوط به اصناف متناسب با تورم و ارزش پول ملی ما نیست و باید قوانین بازنگری شوند آخرین اصلاحات قوانین مربوط به سال ۹۲ است.

ارسلان میری عنوان کرد: اعتقاد شخصی من این است که باید بحث پیشگیری را در دستور کار و سرلوحه قرار دهیم و اقدامات صلبی به تنهایی از تخلفات جلوگیری نمی کند.

میری بیان کرد: کسبه هیچ نقشی در گرانی و التهابات کاذب نداشتند و باید قوانین بازدارنده بهتری تصویب شود و شفافیت قانونی داشته باشیم. و به نظر می رسد بعضی از تخلفات از بخش دیگری است که سرریز آن در بازار و اصناف دیده می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: باید بازخورد اقدامات را در سفره مردم بیینم خیلی از موارد باید خارج استان پیگیری شود.