به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنپور ظهر امروز در نشست خبری «بازار، بسیج و توسعه پایدار اقتصادی» سپاه الغدیر اظهار داشت: امروز جنگ اقتصادی در خزانهداری آمریکا است و به همین دلیل نیز رهبر معظم انقلاب از مسئولان خواستند تا اتاق جنگ اقتصادی تشکیل دهند.
وی افزود: به رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب متاسفانه هنوز در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته و به نظر میرسد مسئولان ما هنوز باور نکرده اند که کشور ما در شرایط جنگ اقتصادی است.
حسنپور با تاکید بر اینکه بازار، قلب تپنده اقتصاد کشور است، بیان کرد: در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که این واحدها برای ۷.۵ میلیون نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده اند.
رئیس بسیج اصناف کشور عنوان کرد: بر اساس این آمار به جرأت میتوان گفت که تغییر در این بخش، بر کل اقتصاد کشور اثرگذار است بنابراین نمیتوان با دستورالعملهای یک شبه که ثبات اقتصادی را متزلزل میکند، به اداره کشور پرداخت.
وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت به معنای عام در افزایش ناگهانی قیمتها و بدتر از آن عدم تثبیت قیمتها، رکود و تورم بیسابقه دخالت مستقیم دارد و در بازار کسادی ایجاد کرده به نحوی که اکنون این کسادی به شکل ملموسی مشاهده می شود.
حسنپور با اشاره به اینکه دستورالعمل یک شبه دولت نظیر سکه فروشی، اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی و ممنوعیت واردات هزار و ۳۰۰ کالای وارداتی، باعث از دست رفتن ثبات اقتصادی بازار میشود که برای نمونه میتوان به افزایش دو برابری قیمت موبایل در پاساژ علاءالدین تهران پس از ابلاغ همین بخشنامهها اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت درک درستی از واقعیتهای اقتصادی ندارد و همین درک اشتباه سبب تشدید مشکلات میشود و ضعف مدیریت بحران نیز آشفتگی در بازار، عدم نظارت بر قیمتها و عدم کنترل اعتصابها و اعتراضها را به دنبال داشته است.
رئیس بسیج اصناف، تجار و بازاریان کشور ادامه داد: مردم حق اعتراض دارند و این ضعف مدیریت بحران مسئولان بود که شرایط کنونی اقتصادی را برای کشور رقم زده و تناقضگوییهای دولت، به آشفتگیهای بازار دامن زده است.
حسنپور تصریح کرد: در این شرایط هر کسی ساز خود را میزند و همین عدم هماهنگی در بدنه تیم اقتصادی دولت به معنای عام موجب بروز چنین شرایط اقتصادی در کشور شده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی وقتی مردم تریبونی برای بیان مشکلات و اعتراضهای خود ندارند، انتظارات خود را از مسیر دیگری دنبال میکنند که نمونه آن را میتوان در شرایط کنونی مشاهده کرد.
حسنپور، سودجویی برخی افراد و نفوذ مفسدین اقتصادی به بدنه دولت، مجلس و قوه قضاییه را نیز عامل نفوذ اقتصادی دانست و اظهار داشت: نفوذیها به بخشهای مختلف اقتصادی کشور نفوذ کردند و اکنون با اقدامات خود در حال بر هم زدن تعادل اقتصادی در کشور هستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فشارهای دولت بر بازار از جمله در زمینه مالیات و ... سبب وارد آمدن فشار مضاعف به واحدهای صنفی شده و شرایط را برای بسیاری از آنها بحرانی کرده است.
حسن پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع چهارم تیرماه در بازار تهران اظهار داشت: منافقین و دشمنان بلافاصله حرکتی که در بازار آغاز شد را در اختیار گرفتند و از آن بهرهبرداری علیه نظام اسلامی کردند.
وی تصریح کرد: صف بازاریان ما از صف معاندین جداست و بازاریان و کسبه ما هرگز علیه نظام و انقلاب کاری انجام نمی دهند.
وی تاکید کرد: اگر دولت و کل حاکمیت به این موضوع توجه نکند با معضلات جدی مواجه خواهیم شد بنابراین باید باید مدیریت جدیتری در اقتصاد کشور داشته باشیم.
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