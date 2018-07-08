ترویج نماز مانع بروز و رشد آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های ملی مذهبی گناباداظهار کرد: بهترین راهکار برای برگزاری نماز مطلوب توجه اولیاء و معلمان به امر نماز است.

وی افزود: ترویج و توسعه اقامه نماز مانع بروز و رشد آسیب های اجتماعی و اخلاقی در جوانان و خانواده ها می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد به برنامه ریزی های انجام شده در جهت ترویج و توسعه اقامه نماز در این شهرستان اشاره کرد وگفت:اقامه نماز در کارخانجات و تولیدی ها، برگزاری جلسات آموزش نماز در کلاس های اوقات فراغت دانش آموزان با همکاری اداره آموزش و پرورش و برگزاری جلسات آموزشی در مساجد گناباد با موضوع نماز از جمله اقداماتی است که برنامه ریزی شده است.

امام جمعه گناباد نیز در ادامه این جلسه گفت: نماز باید در بین جوانان تقویت گردد چرا که نماز انسان را از خطاها و آسیب های اجتماعی محفوظ نگه می دارد.

حجت‌الاسلام حسن صادقی نسب افزود: نماز و روزه نقش بسیار مهمی در حفظ از آسیب های اجتماعی دارد، بر طبق آمار و نظرسنجی بی نام در بین زندانیان و مجرمان بیش از ۷۰درصد آنان نماز نمی خوانند یا گاهی نماز می خوانند.

وی تصریح کرد: دانش آموزان و نوجوانان در این سنین بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی هستند و باید با همکاری آموزش و پرورش و سایر نهاد برنامه های متنوع در جهت جذب سنین در معرض خطر داشته باشیم.