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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

در اطلاعیه ای؛

نحوه پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد تشریح شد

نحوه پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد تشریح شد

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با صدور اطلاعیه ای در خصوص پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، تمامی داوطلبان دکتری تخصصی( با آزمون و بدون آزمون) که مناطق مصاحبه مورد درخواست خود را انتخاب کرده اند، از یکشنبه ۱۷ تیرماه از طریق سایت www.azmoon.org می توانند نسبت به دریافت پرینت فرم اولیه نسخه غیر قابل استناد دکتری تخصصی سال ۹۷ اقدام کنند.

داوطلبان برای هر رشته منطقه انتخابی باید پرینت جداگانه ای تهیه کنند و فرم مذکور در دوره با آزمون ۲ صفحه و در دوره بدون آزمون ۳ صفحه است .

داوطلبان ابتدا فرم را به صورت PDF دریافت و سپس نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

کد مطلب 4341954

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