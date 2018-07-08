به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله خدیشی با اشاره به آغاز به کار پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان کرمان گفت: دبیرخانه جشنواره از تمامی روزنامه نگاران، خبرنگاران، نوسندگان، عکاسان و گرافیست های شاغل در مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی استان کرمان دعوت می‌کند تا آثار برتر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: آثار ارسالی برای شرکت در بخش «حرفه‌ای» باید مربوط به فاصله زمانی اول فروردین ۱۳۹۵ تا پایان اسفند ۱۳۹۶ مطابق با شرایط پذیرش منتشر شده در فراخوان جشنواره باشند.

خدیشی ادامه داد: در بخش جنبی نیز اهالی رسانه می‌توانند در دو حوزه ورزش بانوان و معلولان و بحران آب آثار منتشر شده خود در سال ۱۳۹۶ را ارسال کنند.

مدیر خانه مطبوعات اضافه کرد: داوری در بخش حرفه ای به صورت کیفی و در قسمت جنبی به شکل کمی انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان باید پس از مراجعه به تارنمای جشنواره به نشانی http://kerman.pressfestival.ir ثبت نام کرده و مطالعه دقیق فرآخوان جشنواره اقدام به ارسال آثار کنند.

وی ادامه داد: دبیر این دوره جشنواره یاسر سیستانی‌ نژاد است. همچنین فرآیند برگزاری جشنواره شامل ارسال آثار، مراحل تایید و داوری به شکل الکترونیک برگزار می‌شود.

پنجمین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان کرمان با همکاری خانه مطبوعات استان کرمان، معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در دو بخش حرفه‌ای و جنبی به صورت الکترونیک آغاز به‌کار کرد.