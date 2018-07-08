وجود ۹۵ هزار ملک در آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رؤسای مناطق نوزده‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران با حضور یوسف نجفی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، عباسعلی باقری مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران و مدیران مناطق برگزار شد.

نجفی در این مراسم با ارائه راهکارهایی در خصوص مسائل حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش شهر تهران اظهار کرد: در سراسر کشور 95 هزار ملک داریم و تلاش می‌کنیم تا تمامی این املاک سنددار شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر دفاع از حقوق دستگاه و فرهنگیان به نحو احسن، به تعامل خوب و موثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: مدیریت به معنی هنر هماهنگی است.

وی با اشاره به شایسته سالاری و به‌گزینی ادامه داد: جامعه‌ای می تواند به بلوغ سیاسی و اجتماعی دست یابد که به شایسته سالاری و به‌گزینی توجه داشته باشد.

باقری نیز در این جلسه با اشاره به شرایط کشور، نسبت به صرفه‌جویی در مصرف آب و برق تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بر وحدت ملی و خدمت به مردم و کاهش دغدغه شهروندان و جامعه فرهنگیان تصریح کرد و گفت: خدمت رسانی به مردم را در اولویت کارهای خود قرار دهید.