به گزارش خبرگزاری مهر، علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: مدیریت هدایت تحصیلی سال ۹۷ ـ ۹۶ به مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور سپرده شده است.
وی ادامه داد: طبق این تصمیم در هر منطقه و شهرستانی که اطلاعات دانشآموزان در سامانه سناد تکمیل شود، پس از تأیید رئیس منطقه، فرمهای هدایت تحصیلی صادر شده و در اختیار دانشآموزان برای ثبتنام و انتخاب رشته در پایه دهم قرار میگیرد.
زرافشان افزود: دانشآموزان در رشتههای شاخه کاردانش، فنیوحرفهای، علوم انسانی و ریاضی فیزیک که محدودیتی برای پذیرش ندارند، هدایت و ثبتنام میشوند اما با توجه به میزان بالای تقاضا در رشته علوم تجربی، ابتدا دانشآموزان با اولویت های اول و دوم باید برای ثبتنام مراجعه کنند.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: وزارت آموزش و پرورش تمهیداتی فراهم کرده است تا به حداکثر تقاضای داوطلبان برای انتخاب رشتههای مختلف پاسخ دهد.
وی با بیان اینکه ۱۲ اولویت انتخابی به دانش آموزان در سال قبل اعلام شد، افزود: این کار امسال هم انجام میشود اما بر اساس عملکرد تحصیلی دانشآموزان در هر رشته، چهار فرصت ثبتنام به دانشآموز داده می شود تا با توجه به اولویتی که در آن رشته به دست آورده است، بر اساس اولویت ثبتنام بتواند در دوره دوم متوسطه ثبتنام کند.
زرافشان گفت: نمون برگ هدایت تحصیلی همزمان با اعلام نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه، برای همه دانش آموزان صادر و پس از تأیید مسئول ثبت نمرات، مشاور و مدیر مدرسه تا نیمه تیر ماه همان سال برای قبولیهای خرداد و همزمان با اعلام نتایج شهریور ماه برای قبولیهای شهریور در اختیار دانشآموز قرار میگیرد.
وی بیان داشت: با توجه به نیاز جامعه به نیروی کار ماهر در هدایت تحصیلی دانشآموزان پایه نهم تلاش میکنیم تا دانش آموزان در مسیر انتخاب رشته آگاهانه قرار گیرند.
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