به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد حمیدی معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش به کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش به دلیل تعداد بالای بازنشستگان و تعداد پایین استخدام‌شوندگان در سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: میانگین سن معلمان تربیت بدنی نسبت به سایر دروس پایین‌تر است و این بخش آسیب کمتری از کمبود نیرو خواهد دید.

وی با اشاره به اجرای طرح آموزش معلمان پایه در مدارس ابتدایی بیان کرد: امسال طرح ضربتی و فراگیر آموزش معلمان پایه با اولویت مدارس ابتدایی دختران در سطح کشور اجرا می‌شود.

حمیدی اضافه کرد: چشم‌انداز حوزه تربیت بدنی، حضور معلمان متخصص در مدارس ابتدایی است و این امر با همکاری مدیران و معاونان مدارس به صورت مطلوب‌تر اجرا می‌شود.

وی افزود: در زمان حاضر معاونان پرورشی به عنوان معاونان پرورشی و تربیت‌بدنی در مدارس فعالیت می‌کنند و از این طریق ۴۰ هزار نفر به ظرفیت نیروی بخش تربیت‌بدنی افزوده شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای طرح مدرسه قهرمان یکی دیگر از مزیت‌های فراهم شده برای کمک به بخش تربیت‌بدنی در مدارس است تا سایه تربیتی مدارس گسترده‌تر شود.

وی همچنین آموزش و علاقه‌مند کردن معلمان پایه به فعالیت‌های ورزشی را مورد تأ‌کید قرار داد و گفت: سالانه ۵۰۰ معلم ورزش نیز از طریق سهمیه ماده ۲۸ در کشور استخدام می‌شود.

حمیدی به پیگیری‌های مستمر جهت افزایش سهمیه پذیرش دانشجویان تربیت‌بدنی در دانشگاه فرهنگیان نیز اشاره کرد و افزود: تصمیم‌گیرندگان با توجه به نقش و جایگاه تربیت بدنی در سلامت جامعه باید اعتبار مناسبی به آن اختصاص دهند.

وی با اشاره به اعتبارات بالایی که در بخش بهداشت و درمان هزینه می‌شود، بیان کرد: اگر در فعالیت‌های تربیت‌بدنی و در زمینه فعالیت‌های حرکتی و تربیتی سرمایه‌گذاری شود، نسل‌ها بیمه می‌شوند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: تا زمانی که سازمان‌های متولی ورزش، ورزش دانش‌آموزی را اثرگذار و ریشه‌ای نپندارند، آن را به صورت رقیب می‌بینند و برای سبقت گرفتن در اخذ منابع تلاش می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به نگاهی که تربیت‌بدنی را در آموزش و پرورش نمی پذیرد، گفت: تصمیم‌سازان و سازمان های متولی باید ورزش دانش‌آموزی را باور کنند.

حمیدی با قدردانی از توجه دولت و مجلس به تربیت بدنی در آموزش و پرورش، گفت: هر سالن ورزشی که در سطح کشور توسط دستگاه‌های مختلف اجرایی احداث می‌شود باید با حفظ مالکیت دستگاه‌ها در کنار مدارس بنا شود.

وی بیان کرد: هم اکنون ۸۰ درصد سالن‌های کشور در نوبت صبح خالی است و ۸۰ درصد دانش‌آموزان مدارس کشور از داشتن یک سالن ورزشی برای ورزش صبحگاهی محروم هستند.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: افزایش یک ساعت درس تربیت بدنی به پایه یازدهم و ۲ ساعت به پایه دوازدهم موجب شده است تا مدارس کشور به ۳۸۰۰ معلم جدید تربیت‌بدنی نیاز داشته باشد.