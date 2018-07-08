به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی بیوکی بعدازظهر امروز در دیدار با جمعی از اعضای انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد با اشاره به اینکه انتقال آب به یزد تنها راه برون‌رفت از بحران آبی در این استان است، به تشریح مسائل و مشکلات چهار خط انتقالی که برای استان تعریف شده است، پرداخت.

وی اظهار داشت: خط اول هم‌اکنون برقرار است و مقرر بود سالانه ۶۵ میلیون مترمکعب از طریق این خط به یزد انتقال یابد اما با توجه به بحران کم آبی در منطقه، این سهمیه به شدت کاهش یافت.

موسوی بیوکی افزود: خط دوم انتقال آب از بهشت آباد از سال ۸۴ آغاز شده و بخشی از کار نیز پیش رفته اما در سال ۸۶ بحث سد این خط با مشکل مواجه شد.

وی با اشاره به اینکه استان یزد بین ۶۵ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب در سال، آب آشامیدنی نیاز دارد، عنوان کرد: این آب باید از خط انتقالی تامین شود که قرار بود با کمک گرفتن از خط دو، این میزان آب تامین شود اما با توجه به بارندگی‌ها و خشکسالی‌ها، بعید می‌دانم که بتوانیم این میزان آب را برداشت کنیم.

نماینده مردم یزد و اشکذر ادامه داد: ضمن اینکه اگر بودجه انتقال خط ۲ در بودجه ۹۸ دیده شود، ممکن است بتوانیم به تکمیل این خط امیدوار باشیم اما اگر بودجه اختصاص نیابد، نمی‌توان به خط دو امیدی داشت.

موسوی بیوکی بیان کرد: خط سوم نیز، خط انتقال آب از خلیج‌فارس است که این خط توسط مس سرچشمه، گل گهر سیرجان و چادرملو با ظرفیت ۳۵۰ میلیون مترمکعب در سال، احداث می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت این خط یادآور شد: ۵۰ میلیون مترمکعب از این میزان به هرمزگان و ۲۰ میلیون مترمکعب به مراکز بین راهی اختصاص می‌یابد.

موسوی بیوکی با بیان اینکه ظرفیت نهایی این خط ۵۰۰ میلیون مترمکعب است، خاطرنشان کرد: رسیدن از ۳۵۰ میلیون مترمکعب به ۵۰۰ میلیون مترمکعب امکان‌پذیر است اما زیرساخت‌های بسیاری نیاز دارد که وابسته به مسائل زیست محیطی است و در هر حال این خط نیز برای اختصاص به شرب، مشکلات خاص خود را دارد اما در هر حال برای یزد، غنیمت است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مورد خط ۴ انتقال آب و دلایل تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی آن عنوان کرد: در بررسی‌های متعدد به این نتیجه رسیدیم که یا باید به دنبال منابع پایدار نظیر دریای عمان برویم و یا الگوی زیست استان را تغییر دهیم و دیگر مهاجرپذیر نباشیم.

وی تصریح کرد: آب شرب و بهداشت مورد نیاز استان یزد برای افق ۱۴۲۵، بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که اگر حاکمیت بخواهد آن را منتقل کند، به لحاظ بودجه‌ای امکان‌پذیر نیست.

موسوی بیوکی ادامه داد: بر این اساس با سرمایه گذاران یزدی به توافق رسیدیم که خط ۴ انتقال را انجام دهند و مردم یزد نیز سهام آب خریداری کنند که این ایده اکنون در مرحله تشکیل تعاونی است و تعدادی از اعضا با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان، این کار را کلید زده اند.

وی افزود: این اقدام توسط بخش خصوصی یزد و سرمایه گذاران انجام می شود و نظارت آن نیز بر عهده وزارت نیرو خواهد بود.