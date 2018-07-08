به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، «لیندیوی سیسیولو» (Lindiwe Sisulu) وزیر خارجه آفریقای جنوبی امروز یکشنبه اعلام کرد که سفیر خود در سرزمین های اشغالی را تا اطلاع ثانوی به تل آویو بازنمی گرداند.

وزیر خارجه آفریقای جنوبی در توضیح این تصمیم تصریح کرد: خوشحالم که سفیر خود را فراخواندیم؛ زیرا نمی توانیم شرایط کنونی را تحمل کنیم.

وی در اشاره به ادامه کشتار فلسطینیان تحت محاصره در نوار غزه ادامه داد: نقض قوانین زمان زیادی است که در حال انجام است و ما نمی توانیم نگاه خود را از آن برگردانیم.

این در حالیست که دولت آفریقای جنوبی که اردیبهشت ماه در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به معترضان در غزه، سفیرش خود در فلسطین اشغالی را فراخوانده بود.