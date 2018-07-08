داماد نواز شریف در پاکستان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «محمد صفدر» داماد محمد نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان بازداشت شد.
وی در یک پرونده فساد مالی موسوم به اسناد پاناما محکوم شده است.
صفدر در گردهمایی جمعی از هوادارنش در راولپندی در نزدیکی اسلامآباد بازداشت شده است
این در حالیست که دادگاه مبارزه با فساد پاکستان جمعه هفته پیش داماد نواز شریف را به یک سال زندان محکوم کرده بود.
با انتشار اسناد پاناما در سال ۲۰۱۵ افشا شد که چند فرزند محمد نوازشریف با شرکتهای ثبت شده ارتباط داشته و ادعا شد که از آن طریق املاکی در لندن خریدهاند.
نواز شریف از فوریه ۱۹۹۰ تا ژوئیه ۱۹۹۳ به مدت سه سال و نیم و از فوریه ۱۹۹۷ تا کودتای بدون خونریزی نوامبر ۱۹۹۹ نخستوزیر پاکستان بود. او هر دو بار نتوانست دوره ۵ ساله نخستوزیری را به پایان ببرد و برکنار شد.
بار سوم وی در ژوئیه ۲۰۱۷ بعد از انتشار اسناد پاناما با رأی دیوان عالی پاکستان از نخستوزیری برکنار شد.
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