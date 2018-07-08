درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های دوومیدانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، در پایان روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی پیوند اعضای کشور در تهران، بخشعلی بابایی ورزشکار بالای ۶۰ سال استان در ماده دو ۱۰۰ متر موفق به کسب نشان طلا شد.

لطف‌الله امانی هم در رده سنی ۵۰ تا ۵۹ سال و در ماده دو ۱۰۰ متر به گردن‌آویز طلا رسید و محسن محمدی در رده سنی ۴۰ تا ۴۹ سال و در ماده دو ۱۰۰ متر پس از ورزشکاری از استان تهران بر سکوی دوم ایستاد و نشان نقره به دست آورد.

الهام نجفی بانوی دوومیدانی کار استان نیز در روز نخست مسابقات دوومیدانی قهرمانی پیوند اعضای کشور در رده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال و در مواد پرتاب نیزه و پرتاب وزنه دو نشان نقره کسب کرد.