جزیئات عملیات «ولید ۹» در ولایت بلخ افغانستان/تلفات سنگین طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات دفاعی و امنیتی ولایت بلخ امروز یکشنبه اعلام کردند که در جریان عملیات ولید ۹ تلفات سنگینی به عناصر طالبان وارد آورده اند.

بر اساس اعلام مقامات دفاعی و امنیتی ولایت بلخ، عملیات ولید ۹ در بخش‌ های آسیب‌ پذیر شهر چمتال و از روز گذشته آغاز گردید.

محمداکرم سامح فرمانده پلیس ولایت بلخ در این خصوص اعلام کرد : ۱۶ نفر از عناصر طالبان در این عملیات کشته شدند که اجساد ۸ نفر از آن ها در میدان نبرد به دست نیروهای دولتی افتاده‌است.

وی در ادامه گفت در جریان این عملیات، ۹ روستا نیز در شهر چمتال از وجود طالبان پاکسازی شده‌است.

فرمانده پلیس ولایت بلخ در ادامه افزود: ۲۰۰ نفر از عناصر طالبان از ولایت‌ های سرپل، جوزجان و بلخ متحد شده و تصمیم داشتند که مرکز شهر چمتال را تصرف کنند؛ اما در این عملیات با شکست سنگینی مواجه شدند.

این فرمانده پلیس همچنین اضافه کرد که تلفات طالبان بسیار سنگین بوده و پس از اتمام عملیات آمار دقیق آن اعلام می گردد.