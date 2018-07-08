برخی واحدها از فرصت بخشودگی جرائم استفاده نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یارعلیزاده عصر امروز در نشست خبری خود به مناسبت هفته تأمین اجتماعی اظهار کرد: افراد تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در استان خوزستان دو میلیون و ۸۹۵ هزارهستند که پوشش بیمه شدگان در استان خوزستان نسبت به سال قبل رشد ۴.۳ درصدی را نشان می دهد و این رقم در کشور ۶.۹ درصد است.

وی افزود: نسبت ضریب پشتیبانی صندوق های بیمه گر در استان خوزستان ۴.۶۳ درصد است که هرچه این ضریب بیشتر باشد سازمان قدرت مالی بیشتری خواهد داشت. این ضریب در کشور ۵.۲۴ درصد اعلام شده در حالی که استاندارد آن ۶ درصد است.

یارعلیزاده تأکید کرد: پائین بودن ضریب پشتیبانی استان از کشور و استاندارد تعریف شده به معنی ارائه خدمات کمتر نیست بلکه خدمات تعریف شده هستند و طبق این تعاریف ارائه می شوند.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان، ادامه داد: سهم بیمه شدگان اصلی اجباری تأمین شده در استان ۸۰.۵۴ درصد است در حالی که این رقم در کشور ۶۹ درصد است. همچنین سهم استان خوزستان در بیمه اختیاری ۳.۳ درصد ثبت شده که علت هایی همچون هزینه بالا و یا کم بودن درآمد دارد.

وی گفت: یک سوم معادل ۳۰ هزار نفر از بازنشستگان استان خوزستان، بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور هستند و 10سال زودتر از سازمان تأمین اجتماعی مزایا و ده روز زودتر حقوق دریافت می کنند.

یارعلیزاده اظهار کرد: تراز مالی در تأمین اجتماعی استان بدون حوزه درمان مثبت ۵ درصد است و هرچه سازمان در بخش بیمه ای درآمد حاصل می کند ۹۵ درصد آن در حوزه درمان هزینه می شود و اگر هزینه بخش درمان به هزینه ها اضافه شود تراز مالی این اداره کل ۲۰درصد منفی خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این سازمان درآمد دولتی ندارد و تنها منابع آن در ماده ۲۸ قانون اساسی تعریف شده است. ۸۹.۱ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی خوزستان از حق بیمه ها تأمین می شود.

وی بیان کرد: استان خوزستان بعد از تهران برون سپاری برخی خدمات را در دستور کار خود قرار داد. ۱۷ کارگزاری در استان خوزستان فعال هستند و بخشی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی را ارائه می دهند و ۶ کارگزاری در اهواز، مسجدسلیمان، سوسنگرد، شوش، هفت تپه و حمیدیه نیز در حال راه اندازی هستند.

یارعلیزاده بیان کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار و اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی استان به مدت دو سال است که بخشودگی جرائم را در دستور کار قرار داده است. بخشودگی جرائم در راستای حمایت از کالای تولید داخل امسال نیز تا دهم تیرماه تمدید شد؛ امسال سه هزار ۱۲۶ تقاضای بخشودگی معادل ۳۴۵ میلیارد تومان دریافت شد که به ۲۰۰ میلیارد تومان آن رسیدگی و مابقی در حال رسیدگی است.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با انتقاد از عدم استقبال برخی کارفرمایان از بخشودگی جرائم گفت: شرکت توسعه نیشکر هفت تپه بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان و گروه ملی ایران نیز ۲۰ میلیارد تومان بخشودگی جرائم دارند که از فرصت مهیا شده برای بخشودگی استفاده نمی کنند.

یارعلیزاده ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی و صنعتی خوزستان انباشت بیش از حد مطالبات و به تبع آن افزایش جرایم دیرکرد به بدهی آن ها است این در حالی است که واحدهای تولیدی می توانند با استفاده از فرصت بخشودگی جرائم خود را در شرایط اقتصادی فعلی سرپا نگه دارند.