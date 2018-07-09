وضعیت قروه در جذب تسهیلات اشتغال مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، موحد امان اللهی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اشتغال شهرستان قروه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و بانک های عامل، اظهار داشت: وضعیت قروه از نظر اشتغال پایدار روستایی و فراگیر مناسب نیست و از نظر رتبه بندی در ردیف های آخر قرار داد.

به گفته وی باتوجه به پیگیریهای انجام شده اما مشکلات و موانع همچنان وجود دارد و امید می رود تا پایان مهلت مقرر رفع شود.

امان اللهی سهم قروه در اشتغال پایدار روستایی و فراگیر را ۲۲ میلیارد تومان دانست که از این میزان تا کنون ۲ میلیارد تومان در قالب ۳۷ طرح پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه این میزان پرداختی کم است خواستار بهره گیری از این فرصت طلایی و تزریق رونق به اقتصاد و تولید منطقه شد.

امان اللهی همچنین بر وضعیت نامناسب اشتغال در قروه و ضعف در پرداخت تسهیلات و جذب آن انتقاد کرد و پرداختی اکثر بانک های عامل را صفر عنوان کرد.

به گفته وی در بانک توسعه تعاون از ۱۰۱ طرح در حوزه میراث فرهنگی و ۸ طرح صنعت و معدن تا کنون پرداختی صفر بوده و تنها در ۳۵ طرح جهاد کشاورزی ۵۴۶ میلیون تومان آن هم برای ۵ طرح، پرداختی صورت گرفته است.

اما در بانک کشاورزی در ۴ شعبه مرتبط، فرماندار قروه ۱۴ طرح میراث فرهنگی و یک طرح صنعت و معدن را با پرداختی صفر عنوان کرد و تنها پرداختی را مربوط به ۸۲ طرح جهاد کشاورزی با مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان دانست.

در پست بانک هم بنا بر اعلام موحد امان اللهی از ۲۶ طرح میراث و ۴ طرح صنعت و معدن و ۹ طرح جهاد کشاورزی اینبار در همه موارد پرداختی صفر بوده است.

در صندوق کارآفرینی امید اما روند به صورت دیگری بود به طوری که بنا به اعلام فرماندار قروه از ۴۶ طرح میراث فرهنگی ۱۸۵ میلیون تومان و از ۵ طرح صنعت ۹۰ میلیون تومان پرداختی حاصل شده و اما از ۱۱ طرح جهاد کشاورزی پرداختی ثبت شده صفر است.