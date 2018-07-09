مبانی بانک ها با دستورالعمل اشتغال همراه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش شعبانی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اشتغال شهرستان قروه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، مدیران کل دستگاه های اجرایی و بانک های عامل از وجود بن بست های شکننده بر سر راه مقتضیان اشتغال اعتراض داشت.

به گفته وی همراه نبودن مبانی بانک ها با دستورالعمل اشتغال، هزینه بر بودن استعلام ها و پذیرش اسناد تک برگی، تأخیر در ارسال پرونده متقاضی، مشکل در تأمین بودجه، بوروکراسی اداری و قرار دادن یکسری بن بست های شکننده بر سر راه متقاضی از جمله چالش های پیش روی اشتغال هستند.

شعبانی با بیان اینکه در اشتغال پایدار روستایی به بن بست خورده ایم و دیگر نمی دانیم چه باید کنیم، از پرداخت ۲ میلیارد و ۸۹۳ میلیون تومان از ۲۵۱ طرح با اعتبار ۴۲ میلیارد تومان تا کنون خبر داد.

وی همچنین به اشتغال فراگیر اشاره کرد و میزان پرداختی در این بخش را ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیون تومان از ۳۸۵ طرح دانست.

اما در بخش مشاغل خانگی به گفته شعبانی اعتبار ابلاغ شده یک میلیارد و ۴۵۲ میلیون تومان در قالب ۲۵۵ طرح بوده که تا کنون ۲۵۴ طرح با اعتبار یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی در ادامه از ۴۵ میلیارد تومان طرح ملی در حوزه های دامداری، کنستانتره و سیلو و در دست اجرا بودن این طرح ها خبر داد.