ترافیک در محورهای شمالی، تبریز و مسیرهای منتهی به تهران

سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک در محورهای مواصلاتی گفت: در باند شمالی آزادراه تهران-کرج (محدوده های گرمدره و شهرک خاتم تا پل فردیس)، باند شمالی آزادراه کرج-قزوین (ازپل فردیس تا پایانه شهید کلانتری)، محور تبریز –صوفیان (محدوده پل تیوان) و محور زنجان به اردبیل محدوده گردنه سرچم شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید گفت: در ارتفاعات محور کرج-چالوس پدیده مه گرفتگی را داریم که به دلیل کاهش دید تقاضا از رانندگان، احتیاط بیشتر در رانندگی است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور با اشاره به بارش باران و ضرورت احتیاط رانندگان نیز گفت: در استان مازندران (محورهای آمل، بهشهر، سوادکوه، کناره و محور هراز محدوده پنجاب) بارش باران گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راههای کشور بیان داشت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.