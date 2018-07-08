نمایشگاه دائمی گل و گیاهان زینتی در شهر خمین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل مرتضیان شهردار خمین روز یکشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه دائمی گل و گیاه زینتی خمین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این نمایشگاه در یک هزار و ۱۰۰ متر مربع در راستای رفع نیاز شهروندان خمینی برای تهیه گل و گیاه برپا شده است.

وی ادامه داد: برای تجهیز، ساخت سازه و سیستم های گرمایشی و سرمایشی نمایشگاه دائمی گل و گیاه زینتی و آپارتمانی شهرستان خمین یک میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار خمین بیان کرد: طرح توسعه کلیه گونه های گیاهی در فضای سبز شهری متناسب با شرایط آب و هوایی شهرستان خمین و گونه هایی که کمترین میزان مصرف آب را داشته باشند، در قالب مرکز تحقیقات در دستور کار قرار دارد.

مرتضیان با بیان اینکه عمدتا ۱۲۰ هزار گونه گیاهی در فضای شهری توزیع و کشت می شود، تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد گونه های گیاهی که به صورت فصلی و یا ماهانه در فضای سبز شهری خمین کشت می شود در مرکز گلخانه ای خمین تولید می گردد و نیازی به خرید گونه های گیاهی از شهرستان های مجاور در این زمینه نیست.

وی، اظهار کرد: نمایشگاه دائمی گل های زینتی و آپارتمانی در شهرستان خمین علاوه بر رفع نیاز شهروندان برای تهیه گونه های مختلف گیاهی، با توجه به مشارکت بخش خصوصی در تولید گل و گیاه و کشت و توزیع گونه های گیاهی، باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم نیز شده است.

شهردار خمین عنوان کرد: همچنین نمایشگاه دائمی گل و گیاهان زینتی و آپارتمانی در شهرستان خمین به مدت ده ساعت خدمات آموزشی تهیه گل و گلدان، سموم، انواع کودها و... به شهروندان ارائه می دهد.