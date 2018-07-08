به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (یکشنبه، ۱۷ تیرماه) با علی بن حمد السلیطی سفیر فعلی قطر در تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

لاریجانی در این دیدار که دیدار خداحافظی سفیر فعلی قطر در تهران بود از فعالیت های وی ضمن مدت خدمتش تشکر کرد و گفت: شما طی مدت فعالیت خود تلاش در افزایش سطح ارتباطات دو کشور به خصوص در حوزه های سیاسی و اقتصادی داشتید.

وی در ادامه محاصره قطر را اقدامی نادرست دانست و افزود: کلیه مسائل منطقه باید از طریق گفت و گو و رایزنی حل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نباید به قدرت های خارج از منطقه اجازه دخالت داد تا دولت ها و ملت ها را گرفتار توطئه های خود کنند.

قدردانی سفیر قطر در تهران از جمهوری اسلامی برای حمایت‌ها در زمان محاصره این کشور از سوی کشورهای عربی

علی بن حمد السلیطی سفیر قطر در تهران نیز ضمن تشکر از حمایت های دولت و ملت ایران گفت: از جمهوری اسلامی برای اینکه در زمان محاصره قطر از سوی کشورهای عربی، ما را تنها نگذاشتند، تشکر می کنیم.

سفیر قطر در تهران در پایان اظهار داشت: سفیر بعدی قطر که به تهران اعزام می شود نیز فردی فعال است که ادامه راه توسعه روابط را در حوزه های سیاسی و اقتصادی پیگیری می کند از این رو به گسترش بیش از پیش سطح روابط دو کشور امیدواریم.