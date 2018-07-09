امام صادق (ع) زمینه رشد علمی و فرهنگی اسلام را فراهم کرد

حجت الاسلام نور الله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شهادت امام صادق (ع) به توضیح درباره فعالیت این امام بزرگوار پرداخت و اظهار کرد: در دورانی که امام صادق (ع) زندگی می‌کرد فضای اجتماعی جامعه بازتر و شرایط برای کار فرهنگی بیشتر از گذشته فراهم بود به گونه‌ای که ایشان توانستند طلاب زیادی را پرورش دهند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین منابع دینی، روایی و حدیثی مربوط به عصر امام صادق(ع) است، افزود: این حضرت با تلاشی که داشت توانست زمینه رشد علمی را برای شاگردان و یاران خود بهتر فراهم کند به طوری که بیش از چهار هزار طلبه را ساماندهی و سازماندهی کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: ایجاد فضای آموزشی و تربیتی برای طلاب و دانشجویان یکی از کارهایی بود که در آن مقطع انجام شد و امام صادق(ع) از مذاهب مختلف دانشجو داشت و در تربیت آن‌ها کوشا بود.

وی در خصوص علت شهادت امام صادق (ع)، گفت: با توجه به اینکه بعد تثبیت حکومت منصور دوانیقی شرایط امام صادق(ع) بر وفق مراد او نبود امام را به شهادت رساند.

عضو شورای فرهنگ عمومی گلستان اظهار کرد: در ایام شهادت امام صادق(ع) استان گلستان حال و هوای عزاداری صادقیه به خود گرفته و عزاداری‌ها در مساجد، هیئات مذهبی، تشکل‌های دینی، اماکن مذهبی و غیره در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در همه شهرها، روستاها و محلات مقدمات عزاداری امام صادق(ع) فراهم شده، تصریح کرد: در هر شهرستان مراسم محوری، ایستگاه صلواتی و دسته روی برگزار می‌شود.

ولی نژاد خاطرنشان کرد: بسیاری از علما و مراجع عظام نسبت به برگزاری مراسم با شکوه شهادت امام صادق(ع) تاکید کرده‌اند که در همین راستا هیئت های مذهبی، تشکل‌های دینی، مداحان و روحانیون استان آماده برگزاری مراسم سوگواری در ایام صادقیه هستند.