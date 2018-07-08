به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بی بی سی با ارسال یک پیام توئیری اعلام کرد: یک دادگاه تجدید نظر در برزیل به آزادی «لولا داسیلوا» رئیس جمهوری پیشین این کشور رأی داد.

این در حالیست که دادگاه عالی برزیل شنبه نهم تیرماه درخواست آزادی زودهنگام «لولا داسیلوا» رئیس جمهوری پیشین این کشور که در حال طی کردن محکومیت خود است را رد کرده بود.

در بیانیه صادره از سوی دادگاه عالی برزیل در این خصوص آمده بود: هیچ توجیهی برای دفاعیات کنونی و خروج زودهنگام وی از زندان وجود ندارد.

ماجرا از آن جا آغاز شد که به دنبال اعلام حکم نهائی دادگاه عالی برزیل در ۱۶ فروردین ماه سال جاری مبنی بر ردّ درخواست «داسیلوا» رئیس جمهوری پیشین در اعتراض به حکم ۱۱ سال زندان از سوی یک دادگاه، طرفداران و مخالفان وی به برپائی تظاهرات های گسترده ای مبادرت ورزیدند.

پلیس نیز اعلام کرد که بر اساس توافقی که با تیم محافظ وی شده است، فعلاً وی را بازداشت و روانه زندان نخواهد کرد.

این در حالیست که دیوان عالی فدرال برزیل ۹ فرودین ماه با ۶ رأی موافق از مجموع ۱۱ رأی به حکم زندانی شدن «لولا داسیلوا» رئیس جمهوری پیشین این کشور رأی مثبت داده بود.

بر این اساس، درخواست فرجام خواهی رئیس جمهوری پیشین برزیل درباره حکم زندان صادره توسط دادگاه این کشور رد شده و این حکم لازم الاجرا شده بود.

رئیس جمهوری پیشین برزیل پیشتر در ارتباط با اتهام فساد مالی در زمان ریاست جمهوری خود مجرم شناخته و به ۱۲ سال حبس محکوم شده است.

وی همچنین با شش فقره اتهام رشوه‌خواری مواجه است که هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر سال جاری برگزار می‌شود و رئیس جمهوری جدید کار خود را از اول سال آینده میلادی آغاز خواهد کرد.

لولا داسیلوا پیشتر گفته بود که خود را نامزد این انتخابات خواهد کرد. طبق قوانین برزیل، اگر تا زمان برگزاری انتخابات، دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه اولیه را تایید کند، داسیلوا اجازه شرکت در انتخابات را نخواهد داشت و در غیر اینصورت، می‌تواند داوطلب نامزدی در انتخابات شود و درصورت پیروزی، پیگیری پرونده‌های مطرح شده علیه او در دادگاه‌های عادی تا پایان دوره ریاست جمهوری متوقف خواهد شد.

قوانین برزیل محکومان کیفری را تا ۸ سال از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند.

لولا داسیلوا تمامی اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته بود که پیگرد قضایی علیه او با توطئه سیاستمداران مخالف آغاز شده که به این وسیله، در صدد جلوگیری از بازگشت او به صحنه سیاسی برزیل هستند.

همزمان با برگزاری تظاهرات موافق و مخالف، ژنرال ادوردو ویلیاس بوآس، رئیس ستاد مشترک ارتش برزیل، در حساب توییتر خود صراحتا حضور داسیلوا در انتخابات را به صلاح ندانسته بود.